ФОТО, ВИДЕО ⟩ Приемная дочь Эминема вышла замуж и восхитила свадебными кадрами

Радостной новостью Алайна поделилась в Instagram. Приемная дочь Эминема сыграла свадьбу еще 9 июня, однако снимки опубликовала только сейчас. Избранником Алайны стал Мэтт Меллер, который сделал ее предложение еще в декабре 2021 года.

"9 июня 2023 года - один из лучших дней в моей жизни. В этой жизни и в следующей моя душа всегда найдет твою", - обратилась к мужу счастливая Алайна.

Как пишет издание Page Six, свадьбу пара сыграла под открытым небом в Детройте, штат Мичиган. На празднике было 125 гостей. Среди приглашенных были самые близкие члены семьи и друзья. Правда, пользователи в Сети отметили, что не смогли на свадебных кадрах найти Эминема, поэтому многие предположили, что рэпера не было на празднике.

Отметим, Алайна Мари Скотт - дочь сестры бывшей жены Эминема Кимберли Дон Скотт. Рэпер удочерил девушку еще в начале 2000-х годов. Биологическая мать Алайны умерла в 2016 году, у нее были проблемы со злоупотреблением наркотических веществ.