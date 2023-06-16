LIMON LIVE ⟩ Бьюти-мастер из Германии: «В Эстонии девушки хотят, чтобы было видно, сколько они вложили в свою красоту!»

Элина уехала из Эстонии десять лет назад, но очень часто приезжает на родину к родителям и друзьям. Она признается, что очень любит и Германию, и Эстонию - их не надо сравнивать. В каждой есть что-то свое, особенное. Впрочем, она не исключает, что когда-нибудь вернется жить в Эстонию.

«Мне и там хорошо, и здесь хорошо», - признается Элина Тростникова. В Германии она работает в салоне красоты. Бьюти-мастер отмечает, что между женщинами в Германии и женщинами в Эстонии есть колоссальная разница.

Элина Тростникова в студии Limon LIVE. Фото: Taavi Sepp

«В Эстонии девушки хотят все по максимуму: чтобы после выхода из салона все видели, что ты потратила там большие деньги на свою внешность, - объясняет Элина. - В Германии все совсем иначе: чем незаметнее мастер сделал свою работу, тем лучше».

Немки любят ухаживать за собой и, конечно, посещают салоны красоты, но во всем ценят естественность. Даже если речь идет о гель-лаке или процедурах наращивания. Ногти - только нюд, без стразов, узоров. Нарощенные ресницы должны выглядеть максимально натурально, лучше коричневого цвета, и чтобы их было не отличить от натуральных.

Элина Тростникова в студии Limon LIVE. Фото: Taavi Sepp

«В Эстонии девушка выходит из салона и думает: я потратила столько денег, а никто даже не заметил - обидно! Немка думает наоборот: боже, я потратила столько денег, а это бросается в глаза», - говорит бьюти-мастер из Германии.