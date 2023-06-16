В студию Limon LIVE прямиком из Германии приехала бьюти-мастер Элина Тростникова. Яркая красотка уже много лет работает в зарубежном салоне красоты и готова рассказать, чем немки отличаются от эстонских женщин.
LIMON LIVE ⟩ Бьюти-мастер из Германии: «В Эстонии девушки хотят, чтобы было видно, сколько они вложили в свою красоту!»
Элина уехала из Эстонии десять лет назад, но очень часто приезжает на родину к родителям и друзьям. Она признается, что очень любит и Германию, и Эстонию - их не надо сравнивать. В каждой есть что-то свое, особенное. Впрочем, она не исключает, что когда-нибудь вернется жить в Эстонию.
«Мне и там хорошо, и здесь хорошо», - признается Элина Тростникова. В Германии она работает в салоне красоты. Бьюти-мастер отмечает, что между женщинами в Германии и женщинами в Эстонии есть колоссальная разница.
«В Эстонии девушки хотят все по максимуму: чтобы после выхода из салона все видели, что ты потратила там большие деньги на свою внешность, - объясняет Элина. - В Германии все совсем иначе: чем незаметнее мастер сделал свою работу, тем лучше».
Немки любят ухаживать за собой и, конечно, посещают салоны красоты, но во всем ценят естественность. Даже если речь идет о гель-лаке или процедурах наращивания. Ногти - только нюд, без стразов, узоров. Нарощенные ресницы должны выглядеть максимально натурально, лучше коричневого цвета, и чтобы их было не отличить от натуральных.
«В Эстонии девушка выходит из салона и думает: я потратила столько денег, а никто даже не заметил - обидно! Немка думает наоборот: боже, я потратила столько денег, а это бросается в глаза», - говорит бьюти-мастер из Германии.
Элина отмечает, что русскоговорящую женщину в Германии отличат сразу, даже если она и слова еще не успела произнести. «Потому что видно, что она потратила немалые деньги на вою внешность», - объясняет Элина.
К тому же, местные жительницы в Германии в повседневной жизни очень скромно одеваются. «Как мы утром с собачкой идем гулять, так они идут по делам, на работу», - говорит Элина.
После того, как началась война в Украине, в салоне, где работает Элина, стали работать и беженки. «Сейчас у нас работает три девочки из Украины», - рассказывает Элина. По ее словам, украинки - очень ответственные работницы и настолько харизматичные, что теперь даже немки уходят с камушками на ногтях.
«Они поменяли наш салон в том плане, что наши постоянные клиенты, которые всегда приходили только на нюд, уходят с камушками и длиннющими ресницами», - с улыбкой рассказывает Элина.
Почему в Германии невозможно ходить в спа-центры, насколько сильно развита там сфера обслуживания и другие интересные моменты о жизни за рубежом Элина Тростникова рассказывает в шоу Limon LIVE! Поделится Элина и интересными моментами своей личной жизни, как развод помог ей выучить немецкий язык, и почему она оставила карьеру певицы. Скорее смотрите яркий свежий выпуск Limon LIVE!
Дорогие зрители, Limon LIVE уходит на каникулы!
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