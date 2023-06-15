РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ ⟩ Рядом с центром Т1 на десять дней открывается парк развлечений Sky Tivoli

В этом году этот парк развлечений уже работал на мероприятии Suur Tallinna Toidutänav на таллиннском Певческом поле, а также возле центра Põhjakeskus в Раквере. Оператором Sky Tivoli является YES Events.

«Мы очень рады впервые открыть Sky Tivoli рядом с центром Т1, где для этого созданы хорошие условия. Сюда очень удобно приезжать всей семьей из Ласнамяэ, центра города и других районов Таллинна и его окрестностей», - сказал Даниил Кузнецов из YES Events.

«Приезд Sky Tivoli в T1 совпадает с началом летних каникул, а аттракционы на открытом воздухе хорошо дополнят уже предлагаемые в центре T1 развлечения», - отметил руководитель T1 Тармо Хыбе.

Самыми большими аттракционами в парке являются Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч, Extreme высотой в 14 метров и Автодром с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Шрек, Лабиринт, Лебеди, Детская карусель, Скай-джамп, Хоккей, Манеж, Цепочка и Водные шары.