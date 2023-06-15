ФОТО ⟩ В Таллинне проводили в последний путь журналиста Олафа Суудера

Во вторник, 6 июня, в возрасте 50 лет ушел из жизни теле- и радиожурналист, ведущий новостей на телеканале Kanal 2 Олаф Суудер .

«Он был многогранным человеком, респектабельным и утонченным, и в то же время обладал очень интересным мировоззрением», - вспоминает руководитель Kanal 2 Юри Пихель , добавляя, что на телевидении Олаф всегда был мудрым и умным. «У нас есть очень милые молодые люди, но им предстоит долгий путь, потому что они не такие, каким был Олаф», - сказал Пихель.

Сегодня в Таллинне родные, коллеги, друзья и почитатели собрались, чтобы проводить Олафа Суудера в последний путь. Зрители помнят, что Суудер заканчивал каждую свою передачу словами «Я благодарю вас». Олаф - мы благодарим тебя!

Олаф Суудер окончил тартускую гимназию Мийны Хярма. В 1990-1994 годах он изучал медицину на медицинском факультете Тартуского университета. Работал в Тартуской университетской больнице, на радио Q, в еженедельной газете Liivimaa Kroonika, на радио Kuku, на Эстонском телевидении.

По результатам опроса более 2800 человек тележурналом Nädal, Суудер был признан лучшим ведущим теленовостей 2007 года.

До последнего времени Суудер работал ведущим новостной программы Reporter на канале Kanal 2.

Олаф Суудер также снимался в эстонском криминальном сериале Kelgukoerad. В 2013-2014 годах он был ведущим программы о здоровье Tohter Olaf на канале Kanal 2.