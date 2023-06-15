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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Pусский театр закрывает юбилейный 75-й сезон с высокими показателями и большими планами на следующий сезон

Limon.ee
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75-й юбилейный сезон во многом стал знаменательным для Русского театра. Театр возглавила Светлана Янчек, и под ее руководством уже к концу года стало ясно, что Русский театр показал небывалые ранее результаты.

«За 2022 год наш рост обогнал аналогичную динамику других театров Эстонии. По количеству билетов, вырученных средств, сыгранных спектаклей, выездов мы сумели перевыполнить планы, которые были в заложены министерством в бюджете театра, хотя сам он был изначально выше, чем в предыдущие годы»,- рассказала директор Русского театра Светлана Янчек

Зрителей порадовало разнообразие репертуара, который пополнился настоящими шлягерами, в числе которых мюзикл «Обыкновенное чудо» (его сыграли рекордное для театра количество 28 раз и он стал самым доходным проектом), постановки современных балтийских драматургов на малой сцене: «Мальчик, который видел в темноте» Расы Багавичуте- Пеце (Латвия) и «На привязи» Тумаса Янсона (Финляндия), а также цикл новогодних спектаклей по книгам норвежского сказочника Руне Белсвика. Театр «высказывался» и на актуальные темы. Символично, что на русской сцене солидарным призывом против всякого насилия, деспотии и агрессии зазвучали слова эстонского классика Яана Кросса в постановке Юлии Ауг «Императорский безумец».

Актриса Наталья Дымченко была номинирована на Премию Союза театральных деятелей как лучшая исполнительница роли второго плана в спектакле талантливого режиссера Артема Гареева «Август. Графство Оседж», который вопреки бытующему мнению, что зрители не хотят смотреть серьезные истории, нашел широкую аудиторию поклонников.

Русский театр вел последовательную интеграционную деятельность - более 10 тысяч детей посмотрели спектакли по произведениям эстонских детских писателей Айно Первик «Баба Мора» и «Пойдем на певческий праздник» Леэло Тунгал. В последнем принимали участие Таллиннский полицейский оркестр, а также танцевальные и вокальные студии столицы.

Помимо сюжета дети узнали много об истории певческих праздников, особенностях национального костюма и традициях.

Еще одно ключевое для Русского театра событие разнообразило театральную жизнь - на карте города появилась новая сценическая площадка RINGlava, где получили возможность репетировать и показывать свои работы несколько театров, не имеющих собственных помещений, таких как театр современного танца Fine5 и Teater Varius.

Здесь же Русский театр успешно реализовал свои проекты «Open School» и «Читки с подростками», которые привлекли новую молодежную аудиторию.

После нескольких лет перерыва театр возродил традицию обменных гастролей с Рижским театром русской драмы им. Михаила Чехова, спектакли израильского театра Гешер были представлены в рамках новой программы, которая в будущем будет знакомить публику с различными зарубежными коллективами. Прекрасным заключительным аккордом сезона стал летний проект - Русский театр воплотил поэму «Лесная песня» классика украинской литературы Леси Украинки в эстонском национальном музее под открытым небом – это емкий и важный посыл в общество: культуры не воюют, культура каждого народа всегда созидает и поддерживает в нашем общем мире гуманность. Все спектакли Русского театра идут с синхронным переводом на эстонский язык, и количество зрителей, пользующихся этой услугой, также уверенно растет.

Под занавес сезона общество взбудоражили непродуманные публичные заявлениями одного из чиновников о возможных преобразованиях деятельности Русского театра. Драматические для коллектива и публики моменты не сказались на творческом процессе, а зрительская поддержка театра стала ощутимее. Последние показы летнего проекта прошли с аншлагами.

Следующий сезон обещает стать не менее насыщенным и увлекательным для зрителей и актеров. Откроет его спектакль известного в Европе режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи», затем появятся «Фигаро» Бомарше и лирическая история любви румынского писателя Михала Себастьяна «Безымянная звезда», а также новый цикл новогодних спектаклей. Всего театр выпустит 12 премьер, продолжатся образовательные и экспериментальные проекты на сцене RINGlava, впервые пройдет Фестиваль современных технологий и дополненной реальности «Composter».

В июле театр находится в коллективном отпуске, но уже в августе актеры вновь приступят к репетициям, чтобы 25 августа открыть занавес нового сезона.

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