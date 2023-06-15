75-й юбилейный сезон во многом стал знаменательным для Русского театра. Театр возглавила Светлана Янчек, и под ее руководством уже к концу года стало ясно, что Русский театр показал небывалые ранее результаты.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Pусский театр закрывает юбилейный 75-й сезон с высокими показателями и большими планами на следующий сезон
«За 2022 год наш рост обогнал аналогичную динамику других театров Эстонии. По количеству билетов, вырученных средств, сыгранных спектаклей, выездов мы сумели перевыполнить планы, которые были в заложены министерством в бюджете театра, хотя сам он был изначально выше, чем в предыдущие годы»,- рассказала директор Русского театра Светлана Янчек.
Зрителей порадовало разнообразие репертуара, который пополнился настоящими шлягерами, в числе которых мюзикл «Обыкновенное чудо» (его сыграли рекордное для театра количество 28 раз и он стал самым доходным проектом), постановки современных балтийских драматургов на малой сцене: «Мальчик, который видел в темноте» Расы Багавичуте- Пеце (Латвия) и «На привязи» Тумаса Янсона (Финляндия), а также цикл новогодних спектаклей по книгам норвежского сказочника Руне Белсвика. Театр «высказывался» и на актуальные темы. Символично, что на русской сцене солидарным призывом против всякого насилия, деспотии и агрессии зазвучали слова эстонского классика Яана Кросса в постановке Юлии Ауг «Императорский безумец».
Актриса Наталья Дымченко была номинирована на Премию Союза театральных деятелей как лучшая исполнительница роли второго плана в спектакле талантливого режиссера Артема Гареева «Август. Графство Оседж», который вопреки бытующему мнению, что зрители не хотят смотреть серьезные истории, нашел широкую аудиторию поклонников.
Русский театр вел последовательную интеграционную деятельность - более 10 тысяч детей посмотрели спектакли по произведениям эстонских детских писателей Айно Первик «Баба Мора» и «Пойдем на певческий праздник» Леэло Тунгал. В последнем принимали участие Таллиннский полицейский оркестр, а также танцевальные и вокальные студии столицы.
Помимо сюжета дети узнали много об истории певческих праздников, особенностях национального костюма и традициях.
Еще одно ключевое для Русского театра событие разнообразило театральную жизнь - на карте города появилась новая сценическая площадка RINGlava, где получили возможность репетировать и показывать свои работы несколько театров, не имеющих собственных помещений, таких как театр современного танца Fine5 и Teater Varius.
Здесь же Русский театр успешно реализовал свои проекты «Open School» и «Читки с подростками», которые привлекли новую молодежную аудиторию.
После нескольких лет перерыва театр возродил традицию обменных гастролей с Рижским театром русской драмы им. Михаила Чехова, спектакли израильского театра Гешер были представлены в рамках новой программы, которая в будущем будет знакомить публику с различными зарубежными коллективами. Прекрасным заключительным аккордом сезона стал летний проект - Русский театр воплотил поэму «Лесная песня» классика украинской литературы Леси Украинки в эстонском национальном музее под открытым небом – это емкий и важный посыл в общество: культуры не воюют, культура каждого народа всегда созидает и поддерживает в нашем общем мире гуманность. Все спектакли Русского театра идут с синхронным переводом на эстонский язык, и количество зрителей, пользующихся этой услугой, также уверенно растет.
Под занавес сезона общество взбудоражили непродуманные публичные заявлениями одного из чиновников о возможных преобразованиях деятельности Русского театра. Драматические для коллектива и публики моменты не сказались на творческом процессе, а зрительская поддержка театра стала ощутимее. Последние показы летнего проекта прошли с аншлагами.
Следующий сезон обещает стать не менее насыщенным и увлекательным для зрителей и актеров. Откроет его спектакль известного в Европе режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи», затем появятся «Фигаро» Бомарше и лирическая история любви румынского писателя Михала Себастьяна «Безымянная звезда», а также новый цикл новогодних спектаклей. Всего театр выпустит 12 премьер, продолжатся образовательные и экспериментальные проекты на сцене RINGlava, впервые пройдет Фестиваль современных технологий и дополненной реальности «Composter».
В июле театр находится в коллективном отпуске, но уже в августе актеры вновь приступят к репетициям, чтобы 25 августа открыть занавес нового сезона.