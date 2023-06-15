ГАЛЕРЕЯ ⟩ Pусский театр закрывает юбилейный 75-й сезон с высокими показателями и большими планами на следующий сезон

Помимо сюжета дети узнали много об истории певческих праздников, особенностях национального костюма и традициях.

Еще одно ключевое для Русского театра событие разнообразило театральную жизнь - на карте города появилась новая сценическая площадка RINGlava, где получили возможность репетировать и показывать свои работы несколько театров, не имеющих собственных помещений, таких как театр современного танца Fine5 и Teater Varius.

Здесь же Русский театр успешно реализовал свои проекты «Open School» и «Читки с подростками», которые привлекли новую молодежную аудиторию.

После нескольких лет перерыва театр возродил традицию обменных гастролей с Рижским театром русской драмы им. Михаила Чехова, спектакли израильского театра Гешер были представлены в рамках новой программы, которая в будущем будет знакомить публику с различными зарубежными коллективами. Прекрасным заключительным аккордом сезона стал летний проект - Русский театр воплотил поэму «Лесная песня» классика украинской литературы Леси Украинки в эстонском национальном музее под открытым небом – это емкий и важный посыл в общество: культуры не воюют, культура каждого народа всегда созидает и поддерживает в нашем общем мире гуманность. Все спектакли Русского театра идут с синхронным переводом на эстонский язык, и количество зрителей, пользующихся этой услугой, также уверенно растет.

Под занавес сезона общество взбудоражили непродуманные публичные заявлениями одного из чиновников о возможных преобразованиях деятельности Русского театра. Драматические для коллектива и публики моменты не сказались на творческом процессе, а зрительская поддержка театра стала ощутимее. Последние показы летнего проекта прошли с аншлагами.

Следующий сезон обещает стать не менее насыщенным и увлекательным для зрителей и актеров. Откроет его спектакль известного в Европе режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи», затем появятся «Фигаро» Бомарше и лирическая история любви румынского писателя Михала Себастьяна «Безымянная звезда», а также новый цикл новогодних спектаклей. Всего театр выпустит 12 премьер, продолжатся образовательные и экспериментальные проекты на сцене RINGlava, впервые пройдет Фестиваль современных технологий и дополненной реальности «Composter».