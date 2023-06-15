НЕВЕРОЯТНО ⟩ Мать непрерывно спаивала своих детей

Мать, покупавшая алкоголь для своих детей, была обвинена в сиротстве и преступлении, связанном с алкоголем. Дело находится на рассмотрении в суде Сатакунта.

По словам прокурора, мать оставила своего 13-летнего сына и 12-летнюю дочь в беспомощном состоянии, тем самым поставив под угрозу их здоровье, сообщает Iltalehti.

Она почти каждую неделю покупала для своих детей слабые и крепкие алкогольные напитки и давала их пить своим детям. Они за один раз выпивали огромное количество алкоголя. После этого мать покидала компанию своих детей и оставляла их пить без присмотра взрослых.

Согласно обвинительному заключению, действия продолжались с марта по ноябрь 2019 года.

Мать призналась на допросе, что в сентябре 2019 года купила дочери шесть упаковок банок лонгеро, после употребления которых девочка напилась и ночью поехала кататься на велосипеде. Она упала и ударилась головой о землю. У нее были признаки сотрясения мозга и множественные травмы, в том числе кровоподтеки и отек лица.

По словам прокурора, мать не сразу позвала своей дочери помощь. Другие люди отвезли ее к врачу только на следующий день.

Мать признала факт покупки алкоголя и пьяной езды на велосипеде своей дочери, но в остальном отрицала, что действовала так, как описал прокурор. По ее словам, описанное поведение не было непрерывным и неоднократным.