Десять продуктов и блюд, которые можно есть и не толстеть

Сельдерей

Исследование 2016 года было посвящено воздействию сельдерея на организм. По мнению ученых, этот овощ повышает скорость сжигания калорий. Вот бы так было со всеми продуктами! Поверьте, сельдерей жуют не только озабоченные диетой, это и вкусно, и полезно. Нарезанный стебель разнообразит практически любой салат, а еще его можно использовать как съедобную ложку!

Огурец

Один из самых доступных овощей отлично подойдет для перекуса, когда нужно утолить чувство голода и не хочется набрать лишний вес. В огурцах много воды, минимум калорий, в то же время они довольно твердые и воспринимаются как полноценная пища. А стоит нарезать этот овощ, слегка сбрызнуть оливковым маслом и добавить щепотку приправ, как перед вами оказывается полноценный салат.

Яйца

Из-за высокого содержания холестерина мнения о яйцах расходятся, но в то же время существуют исследования, которые доказывают их пользу. В 2008 году ученые предложили одной группе людей есть на завтрак яйца, а другой - круассан. Угадайте, кто чувствовал себя сытым дольше и потреблял меньше калорий в течение дня? Злоупотреблять яйцами не стоит, впрочем, как и бояться их. Яйца удачно впишутся в ваш здоровый рацион.

Овсянка

В овсянке много белка и клетчатки, при этом она низкокалорийна. Главный плюс для худеющих - чувство голода перед следующим приемом пищи будет меньше, поэтому овсяные хлопья рекомендуют есть на завтрак. Так чувство насыщения будет с вами всю первую половину дня, и в обед вы не переборщите с калориями.

Грейпфрут

Так называемая грейпфрутовая диета известна еще 1930-х годов. Считалось, что половинка горького фрукта перед едой поможет похудеть. Современные ученые видят в этом долю здравого смысла. В грейпфруте много воды и клетчатки, он дает чувство насыщения без потребления лишних калорий. Правда, на голодный желудок есть его не стоит из-за кислот.

Авокадо