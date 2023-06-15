Разрезанные арбузы покупать не стоит: специалист объяснил жителям Эстонии, почему

Влажность, сахар и тепло - это условия для усиленного размножения микроорганизмов. Терапевт по питанию Александра Гаген предупреждает, что покупать нарезанный арбуз, а тем более, на улице - рискованно.

Александра Гаген Фото: Из личного архива

«Нарезанный арбуз под лучами солнца и при жаркой погоде, особенно под пленкой, довольно быстро может начать бродить и превратиться в опасный продукт. Его мякоть содержит фруктозу и сахарозу, которые очень любимы различными бактериями, а под пленкой и при воздействии тепла создается благоприятная среда для их активного размножения», - объясняет специалист.

С началом лета арбузы можно найти повсеместно - как в супермаркетах, так и на рынках. Александра Гаген отмечает, что это действительно очень полезный продукт - мякоть арбуза почти на девяносто процентов состоит из воды, содержит витамин С, растительные пигменты, аминокислоты, различные витамины и минеральные вещества. Дополнительную ценность арбузу придает пигмент ликопен, обладающий способностью уменьшать образование тромбов и имеющий противовоспалительный эффект.

Вот только получить натуральный продукт, выращенный естественным образом, возможно не раньше августа. А в июне - увы, спешить полакомиться арбузами вовсе не стоит.

Традиционно арбузы выращивают на открытом грунте, и для их созревания необходимы соответствующие погодные и природные условия. Опасность ранних арбузов, особенно, если они выращены в теплицах, может заключаться в присутствии нитратов и пестицидов, так как тепличные культуры в большей степени нуждаются в подкормке для стимуляции роста и вызревания. Но даже покупая арбуз в подходящее время, стоит соблюдать меры предосторожности.

«Не покупайте продукт на стихийных рынках, на улицах и с прилавков у дороги, а если на поверхности арбуза есть трещины, то токсичные вещества легко проникнут внутрь», - отмечает Александра Гаген.

Также терапевт по питанию предостерегает: не надо пробовать кусочки, даже если продавец отрезает их на ваших глазах. Насколько вы уверены в здоровье продавца или чистоте его рук?