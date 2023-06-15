ФОТО ⟩ У 72-летнего Билла Мюррея роман с популярной певицей, которая младше него на 30 лет

Июнь продолжает преподносить неожиданные новости из личной жизни ветеранов Голливуда. Создается впечатление, что известные актеры в возрасте переживают вторую, а может быть, даже третью молодость.
Ранее мы сообщали о том, что 79-летний Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз. Вот-вот появится на свет четвертый ребенок у 83-летнего Аль Пачино. 62-летний Шон Пенн переживает бурный роман с 43-летней уроженкой Черкасс Ольгой Коротяевой.
На днях стало известно, что 72-летний Билл Мюррей встречается с 43-летней певицей Келис (полное имя - Келис Роджерс-Джонс). Звезду «Охотников за привидениями» и «Дня сурка» не смущает почти 30-летняя разница в возрасте.
Их отношения начались в США. Затем пара в силу различных причин перебралась на время в Лондон. Келис давала в британской столице концерты, и Мюррея видели на них, а потом в отеле, где остановилась певица.
Как рассказал британской газете The Sun инсайдер, Билла и Келис, возможно, сблизили очень похожие жизненные обстоятельства.
Год назад от рака желудка скончался муж певицы Майк Мора. Ему было 37 лет. От него у Келис двое детей. Майк был вторым ее мужем певицы. До него она пять лет состояла в браке с исполнителем хип-хопа NAS (настоящее имя Насир бин Олу Дара Джонс). От него Келис родила сына. После развода она обвинила рэпера в домашнем насилии.
У Билла Мюррея в 2021 умерла бывшая жена Дженнифер Батлер. Он тяжело переживал ее смерть. Они прожили в браке почти 10 лет и воспитали четверых общих детей. Развелись в 2008 году.
Развод получился скандальным. Дженнифер обвинила Билла в домашнем насилии. Она заявила, что Мюррей страдает от сексуальной, алкогольной и наркотической зависимости, пишут Fakty.
Несмотря на это актер утверждал, что продолжает любить бывшую жену. Это тоже был для Мюррея второй брак. Его первой супругой была Маргарет Келли. Он ушел от нее и двух сыновей к Батлер.
«Что бы там ни свело их вместе, они оба были одиноки, а сейчас весело проводят время, несмотря на довольно большую разницу в возрасте», - заявил инсайдер.
До знакомства с Келис у Мюррея возникли серьезные неприятности. Несколько женщин косвенно подтвердили утверждение Дженнифер Батлер, что Билл является сексоголиком. Так, член съемочной группы фильма «Быть смертным» заявила, что Мюррей приставал к ней, без ее согласия «целовал тело», а потом влез на нее. После этого популярная актриса Джина Дэвис также заявила о неприемлемом поведении Билла, с которым она была вынуждена столкнуться во время работы над комедией «Быстрые перемены».