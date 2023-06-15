ФОТО ⟩ У 72-летнего Билла Мюррея роман с популярной певицей, которая младше него на 30 лет

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На днях стало известно, что 72-летний Билл Мюррей встречается с 43-летней певицей Келис (полное имя - Келис Роджерс-Джонс). Звезду «Охотников за привидениями» и «Дня сурка» не смущает почти 30-летняя разница в возрасте.

Их отношения начались в США. Затем пара в силу различных причин перебралась на время в Лондон. Келис давала в британской столице концерты, и Мюррея видели на них, а потом в отеле, где остановилась певица.

Певица Келис. Фото: Martin Harris/capital Pictures

Как рассказал британской газете The Sun инсайдер, Билла и Келис, возможно, сблизили очень похожие жизненные обстоятельства.

Год назад от рака желудка скончался муж певицы Майк Мора. Ему было 37 лет. От него у Келис двое детей. Майк был вторым ее мужем певицы. До него она пять лет состояла в браке с исполнителем хип-хопа NAS (настоящее имя Насир бин Олу Дара Джонс). От него Келис родила сына. После развода она обвинила рэпера в домашнем насилии.