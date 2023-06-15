Эстонца, пытавшегося изменить жене, чуть не застрелили в Египте

Пятизвездочный отель, все включено, Хургада - таким начался довольно типичный отпуск для двух эстонских друзей и их спутниц. Но позже поездка приняла неожиданный оборот, сообщает Nelli Teataja.
Тармо (34 года) и Вельо (33 года) нашли пакетные предложения в Хургаду за 400 евро и, не долго думая, собрали своих жен, пожитки и поспешили уехать, чтобы начать лето раньше.
«Пять звезд - единственный вариант в Египте. Меньше звезды - и вам не повезло: дерьмовые ванные комнаты, насекомые, еда, от которой слабит...», - делится рекомендациями опытный путешественник Тармо.
«Ищите как можно большой отель, с аквапарком, большим пляжем, несколькими ресторанами и пирсом для снорклинга. Проблема в том, что 99% времени все сидят на территории отеля, как в пионерском лагере. Поэтому пусть территория отель будет как можно больше, с огромным количеством различных развлечений», - добавляет он.
Полет, полный испытаний
Необычное поведение Вельо было замечено Тармо еще в самолете. «На этот раз в самолете было довольно много молодых женщин, какая-то толпа подружек. У Вельо была вытянута шея: рядом с ним сидела его жена!» - возмущается Тармо.
По словам Тармо, чартерный самолет - настоящая сволочь, и лучшее, что можно сделать, это просто перетерпеть полет: «Ты сидишь спокойно, слушаешь музыку, смотришь перед собой и страдаешь от ангельской боли в коленях. Там всегда есть пара кричащих младенцев и кто-то разворачивает свой вонючий бутерброд с колбасой. Все как обычно. Но что на этот раз делал Вельо! Он слонялся взад-вперед по самолету и все время только и расцветал возле этих цыпочек. Он отпустил какую-то глупую шутку, и они, конечно же, завизжали вежливо от смеха! Мне сразу стало жалко Аннели (жену Вельо)!»
Взятка гарантирует лучший номер
Самолет приземлился, и вся компания направилась к автобусам отеля. К счастью для Вельо и к огорчению остальной компании, куча женщин оказалась с ними в одном автобусе. «Их было 10-15 беспокойных девчонок и заметно взволнованный Вельо. Это была очень неловкая поездка в автобусе. Вельо также начал расхаживать взад-вперед по автобусу, но, к счастью, представитель туристической компании проводил его на место. Я уже начал бояться, что эти женщины поедут с нами в один отель, но, к счастью, этого не произошло», - вспоминает он.
Группа подружек вышла, а в следующем отеле высадили уже знакомые нам пары. «Мы дали небольшую взятку, чтобы получить хорошие номера, на берегу моря. Мой совет - берите с собой бумажные доллары в качестве чаевых и взяток, так как они имеют общие купюры. Менять евромонеты египтянам ужасно сложно, они часто предлагают туристам монеты и вымаливают бумажные евро», - учит Тармо.
С самогоном в комнату
На следующий день наслаждались пакетом «ультра все включено». «Это означает относительно невкусную еду и неограниченное количество алкоголя. Если вы захотите, например, свежих фруктов, вам придется доплатить. С алкоголем дело обстоит так: пиво, крепостью около четырех градусов, и у вас скорее случиться удар от беготни в сортир, чем от алкогольного опьянения. Мудрее будет выпить анисовую настойку с водой, сразу становится весело! Остальные спиртные напитки, скорее всего, тоже своего рода самогон с ароматизатором - ром, коньяк и так далее. Из коктейлей более-менее нормальный - «Куба либре», остальные настолько сладкие, что вы вернетесь с диабетом!» - делится путешественник.
Коварство эстонских мужчин заключается в том, что бармену вручают купюру в 10 евро, а он взамен дает целую литровую пластиковую бутылку анисовой настойки. Эту бутылку потом распивают на балконе своей комнаты.
Опять смотрел налево!
«Мы потягивали напиток на балконе, женщины загорали перед нами, на пляже. Все начиналось неплохо, чувство расслабленности (читай: сильного опьянения) нахлынуло на меня. И вдруг я увидел, что шея Вельо снова вытянулась! Мужчина внимательно осматривал пляж, как будто планировал какое-то наступление! Я спросил его, что теперь. Он ответил, что вечером хотел бы пойти в соседний отель. Ну, я сразу понял - эта красотка находится в 200 метрах отсюда, в отеле через дорогу», - вздыхает Тармо.
Тармо упрекнул своего друга, и тот проявил, вздыхая, признаки успокоения, но озорной огонек в его глазах не погас. После ужина они решили отправиться на боковую, усталость от путешествия все еще была. Но глаза Вельо светились, как огненные шари, и когда Аннели уснула, расторопный парень улизнул из комнаты.
Напугали до ужаса
Тармо и его жена проснулись ночью от тихого стука в дверь. «За дверью стоял дрожащий Вельо, с джинсами в руках. Он спросил, не могли бы мы убрать его джинсы куда-нибудь. Я посмотрел на него: зачем, почему? Я начал брать брюки, как почувствовал, что они воняют. Этот человек хотел отдать нам свои обоср**ные брюки!» - до сих пор удивляется Тармо.
Оказалось, что Вельо действительно вчера поздно вечером начал пробираться вдоль пляжа к отелю через дорогу. Стратегический план заключался в том, чтобы попасть на дискотеку соседнего отеля и познакомиться с несколькими эстонскими девчонками. Однако Вельо не учел тот факт, что отели в Хургаде находятся под очень сильной вооруженной охраной. Поэтому, когда из темноты у вожделенного отеля появился подозрительный персонаж без разрешенного браслета, поднялась тревога.
Несколько вооруженных охранников побежали в сторону Вельо, все они непонятными криками. Один из охранников снял с предохранителя свое оружие, другой размахивал резиновой дубинкой. Вельо сразу же очень сильно «испугался».
Так рождается романтик
Подняв руки и крикнув «Извините!», дружище, пожелавший согрешить, бросился назад, в ту сторону, откуда пришел. В то же время охрана соседнего отеля была разбужена шумом. Из-за каждого куста появлялись все новые и новые вооруженные египтяне, их рации разражались бешеными приказами.
Окруженный охранниками, Вельо упал на колени с поднятыми руками и не мог ничего сделать, кроме как плакать и указывать в направлении своего отеля. Постепенно ситуация успокоилась, и мужчину передали охране отеля, которая не стремилась пообщаться с Вельо из-за запаха, а просто сопроводила его в номер.
«Вероятно, от шока он решил, что брюки, которые он набил, являются какой-то уликой, и попытался отдать их нам», - смеется Тармо. После ночного приключения Вельо стал другим человеком - гораздо более спокойным и даже проявлял романтическое жесты в сторону своей жены. «Он даже заказал для Аннели, в качестве сюрприза, на балкон вазу с фруктами за 20 евро. Мне же пришлось ее заказать за 25 евро», - не совсем доволен Тармо.