Эстонца, пытавшегося изменить жене, чуть не застрелили в Египте

Тармо (34 года) и Вельо (33 года) нашли пакетные предложения в Хургаду за 400 евро и, не долго думая, собрали своих жен, пожитки и поспешили уехать, чтобы начать лето раньше.

«Пять звезд - единственный вариант в Египте. Меньше звезды - и вам не повезло: дерьмовые ванные комнаты, насекомые, еда, от которой слабит...», - делится рекомендациями опытный путешественник Тармо.

«Ищите как можно большой отель, с аквапарком, большим пляжем, несколькими ресторанами и пирсом для снорклинга. Проблема в том, что 99% времени все сидят на территории отеля, как в пионерском лагере. Поэтому пусть территория отель будет как можно больше, с огромным количеством различных развлечений», - добавляет он.

Полет, полный испытаний

Необычное поведение Вельо было замечено Тармо еще в самолете. «На этот раз в самолете было довольно много молодых женщин, какая-то толпа подружек. У Вельо была вытянута шея: рядом с ним сидела его жена!» - возмущается Тармо.