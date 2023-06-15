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Два везунчика по дате рождения, которых ждет чистейшая полоса удачи после 20 июня

Limon.ee
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Удача. Иллюстративное фото
Удача. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Этим знакам Зодиака будет везти по-крупному, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Анна Савельева поделилась с читателями прогнозом на июнь, назвав двух баловней судьбы, которых ждет чистейшая полоса удачи. Им будет везти по-крупному. Деньги, любовь, карьера и здоровье окажутся на высоте! Для этих знаков зодиака июнь - время брать и действовать.

Тельцы к концу месяца смогут расслабиться и выдохнуть по поводу денег. Если не было клиентов, то они появятся. Если ждали одобрения от банка, то его получат. Можно сказать, финансовая часть стабилизируется и даже выйдет в плюс, что можно даже начать откладывать на отпуск.

У Львов закончатся проблемы в отношениях. Они найдут взаимопонимание как с коллегами, так и с домочадцами. Многие представители данного знака, которые находятся в поиске второй половинки, должны присмотреться к окружению — вы не одиноки, с вами хотят общаться и, возможно, даже пригласить на свидание.
 
 
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