ФОТО ⟩ Женщина, загорающая в саду, возмущена поведением соседей

Как только солнце выглядывает из-за туч, 34-летняя Кейли с пышным бюстом срывает с себя одежду и принимает солнечные ванны в своем заднем саду. Она рассказала, что у нее есть аккуратный забор вокруг заднего двора, который должен держать соглядатаев на расстоянии, но не тут то было, пишет Naine, ссылаясь на The Sun.
Женщина из Англии призналась, что несколько раз в неделю загорает нагишом в своем саду. Однако, по ее словам, удовольствие от принятия солнечных ванн портят люди, живущие в соседних домах.
«Однажды я заметила, что в доме моего соседа шевелятся занавески - он шпионил за мной. Я уверена, что некоторые соседи восхищаются мной, а другие недоумевают по поводу моего загорания в обнаженном виде. Время от времени я чувствую, несколько взглядов на себе через забор», - сказала она.
Кейли расстроена поведением своих соседей и считает, что они нарушают ее права на частную жизнь. По мнению красотки, люди должны заниматься своими делами и перестать следить за соседями. По ее словам, она уже поставила высокий забор на своем участке, но считает, что он должен быть еще выше из-за подглядывающих.
В Англии и Уэльсе обнажение в общественных местах не запрещено, но люди должны помнить, что их поведение не должно причинять неудобства другим.