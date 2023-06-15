ФОТО ⟩ Женщина, загорающая в саду, возмущена поведением соседей

Женщина из Англии призналась, что несколько раз в неделю загорает нагишом в своем саду. Однако, по ее словам, удовольствие от принятия солнечных ванн портят люди, живущие в соседних домах.

«Однажды я заметила, что в доме моего соседа шевелятся занавески - он шпионил за мной. Я уверена, что некоторые соседи восхищаются мной, а другие недоумевают по поводу моего загорания в обнаженном виде. Время от времени я чувствую, несколько взглядов на себе через забор», - сказала она.

Кейли расстроена поведением своих соседей и считает, что они нарушают ее права на частную жизнь. По мнению красотки, люди должны заниматься своими делами и перестать следить за соседями. По ее словам, она уже поставила высокий забор на своем участке, но считает, что он должен быть еще выше из-за подглядывающих.