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Против солиста Rammstein Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело об изнасиловании

Limon.ee
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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фото: Ismael Rosas/ Eyepix Group

Последние недели многие женщины обвинили музыканта в сексуальных домогательствах, сообщает tsn.ua.

Вокруг лидера немецкой металл-группы Rammstein Тилля Линдеманна разгорелся настоящий скандал. Все больше женщин обвиняют музыканта в сексуальных домогательствах и даже изнасиловании.

Как передает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на собственные источники, против Линдеманна уже возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование). Согласно заявлению прокуратуры, есть обвинения в сексуальных преступлениях и сбыте наркотиков.

В основу уголовного дела легли показания из двух случаев. Первое заявление поступило в полицию Берлина, второе - в прокуратуру немецкой столицы. Жертвы рассказали, что со стороны Линдеманна подверглись насилию, музыкант жестоко с ними обращался и имели место половые акты.

В свою очередь, Тилль Линдеманн все обвинения отрицает. Его делом занимаются адвокаты Саймон Бергманн и Кристиан Шерц.

«Серьезные обвинения в адрес нашего клиента были выдвинуты разными женщинами в социальных сетях, особенно в Instagram, Twitter и YouTube, – говорится в заявлении. - Например, неоднократно утверждалось, что женщин на концертах Rammstein накачивали нокаутирующими леденцами или алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать с ними половые акты. Все без исключения эти утверждения не соответствуют действительности», – с таким заявлением от имени Линдеманна выступила его защита.

Напомним, последние несколько недель многие женщины обвинили лидера Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах и изнасиловании. По их словам, все происходило на афтепати после концертов группы. По словам девушек, их отбирали как на кастинге, в первую фан-зону под сценой. А этим занималась россиянка Алена Макеева, которая много лет сотрудничала с Rammstein. Женщина называла себя в Instagram «кастинг-директором» группы. Ее задачей было отобрать красивых девушек, которые после выступления Rammstein попадали на афтепати, где непосредственно общались с Тиллем. Там артист якобы накачивал потенциальных жертв наркотиками и алкоголем и совершал насильственные действия. После скандала Макееву уволили.

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