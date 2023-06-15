Писатель Алекс Дубас в Таллинне: надежда – единственный наш союзник и мотиватор жить дальше

Алекс Дубас - журналист, писатель и путешественник, автор нескольких книг и спектаклей. 15 июня в 20.00 в Таллинне Алекс выступает в CatHouse с моноспектаклем «Моменты счастья». В преддверии творческого вечера мы встретились с Алексом и поговорили, конечно же, о счастье, надежде и путешествиях.
- Как вы сами охарактеризуете моноспектакль «Моменты счастья»? Что это будет?
- Как будто бы зрители посмотрят очень интересный и увлекательный документальный фильм. Не просто дома включат «Нетфликс», а будут сидеть в театре, где перед ними пройдет документальный фильм с литературным чтением, рассказами, выступят актеры, певцы, музыканты. И очень много историй будет про самих зрителей. Многие моменты счастья универсальны.
Все хотят счастья, все говорят, как мало радостей. Получите. Из чего складывается счастье? Что может быть банальнее книги о счастье? Я написал книгу о счастье. Моя немножечко особенная, она не отвечает на вопрос, как быть счастливым, это не советы коуча. Но она делает человека счастливым на какое-то время, есть у нее такой терапевтический эффект. Одно время ее даже продавали в аптеках на полках антидепрессантов. Я сильно изучал теорию счастья, какова его природа. И теоретически я могу ответить на этот вопрос: ничего я про это не знаю. Знаю, что бываю счастливым. И этого достаточно.
Один британский писатель написал книгу и начал ее так: я хочу изучить, что такое счастливые семьи, Лев Толстой начал это дело и бросил, пошел к Карениным. Что же общего у счастливых семей? И он стал наблюдать за счастливыми семьями. И вот что он, например, заметил. Счастливые пары в рестораны не сидят друг напротив друга, а между ними свеча, они или сидят по-французски, когда двое смотрят в одну сторону, или по диагонали, потому что должен быть общий обзор.
- Путешествия тоже дарят моменты счастья?
- Конечно. Путешествия – это способ замедлить время. Замечали ли вы, что чем дольше живешь, тем все ускоряется. Не успел проснуться – уже вечер. В путешествиях время замедляется. Это один из хитрых способов его остановить, задержать, продлить себе жизнь физически.
- В каких странах вы были?
- Во многих. Около 60, включая микроскопические типа Монако, Ватикана и Лихтенштейна. Бывает, что я каждый месяц куда-то еду. Во многих побывал неоднократно. Например, в Шотландии раз 16. Для меня это своего рода ретрит. Есть люди, которые едут в монастыри, молчат там, медитируют, а для меня главный ретрит - Шотландия.
- Овцы?
- Нет, ты выходишь на берег океана, стоишь там в бушлате, у тебя в кармане фляжечка виски, и ветер у тебя из головы выдувает весь спам. Все телеграм-каналы, все твои переживания, сообщения в вотсапе, и в голове остаётся звенящая тишина. Пустота. И мне нравится быть в этой пустоте, когда в голове ни одной мысли. Ноль. Потом ты можешь наполнять голову чем угодно.
- Хорошо, когда у вас ни одной мысли нет?
- Мне кажется. да. Всем бы надо так делать.
- Какие книги вы написали?
- У меня три книги. Они написаны на русском, переведены на латышский и английский. «Моменты счастья», и по мотивам этой книги будет сегодня выступление. Другая книга называется «Правила аквастопа». Я очень гордился, что придумал это слово. Там главный герой – молодой человек, он едет к своей девушке, останавливая лодочки в море. Гордился, пока не узнал, что слово аквастоп есть. Его знает любой сантехник. Когда в доме течет кран, то придет сантехник и скажет: вам надо поставить аквастоп. Я представил, как сантехник заходит в книжный магазин, видит мою книжку, и думает, какой писатель молодец, умеет про нашу профессию написать.
В этой книге три повести и восемь рассказов. И по одной из новелл сняли художественный фильм. В Греции снимали. Она так и называется - «Правила аквастопа». Молодой человек, как я говорил, едет из Турции в Грецию нелегально, по пути переживает множество приключений, влюбляется в гречанку, то есть такая милая и сентиментальная комедия про любовь. Российско-греческий проект был. Хорошие актеры. С российской стороны играли Саша Робак и Анна Уколова, греческие актеры очень интересные. Я был на съёмках, не был автором сценария, просто продал право экранизации. Снимали на острове Скопелос – в маленьком городке. Остров известен тем, что там снимают порнофильмы и фильм «Мамма миа». Круто, что заходишь в любой ресторанчик или таверну и везде видишь фотографию веселого и пьяного Пирса Броснана, который снимался в «Мамма миа».
Конечно, когда были съемки, я смотрел за процессом. Помню, был теплый вечер, красивый закат, море и массовка – длинный стол греческой свадьбы. И сидят греки, бабушки, дедушки, мой герой Артур, Мария, героиня, они выпивают, разговаривают, я смотрю и понимаю, что все эти люди – человек 80 – чужие мне, ранее незнакомые, но артикулируют, физически произносят слова, которые я два года назад написал на Чистых прудах. Как такое возможно? Чудо-то какое. Это авторский момент счастья.
Третья книга называется «Прометей», это монолог главного героя. Название я украл у Эсхила. Хорошая книга, на самом деле сценарий моноспектакля, который я играл в театре «Современник» на Малой сцене, а когда началась война, я его перевез в Латвию и играю в Русском театре им. Чехова в Риге.
- Книга про подаренный Прометеем огонь?
- Большое заблуждение про огонь. Потому что Прометей нам дал гораздо больше. У Эсхила мы видим сцену, как Прометей стоит на горе, прикованный Гефестом к скале, только что орел поклевал его печень. Появляется хор Океанид, и между предводительницей хора и Прометеем возникает следующий диалог. Она его спрашивает, как он прогневал Зевса? На что Прометей отвечает: у смертных я отнял дар предвидения. Она говорит: благодеяние это, и немалое. Каким лекарством пресек болезнь ты эту? И Прометей: я их слепыми наделил надеждами, вдобавок же огонь доставил им. Обратите внимание, что огонь менее существенен. Это интересно. У Эсхила человечество описывается таким образом, что у наших предков не было никаких мотивов жить. Они живут в пещерах, в унынии. Почему? Потому что они знали смысл жизни, знали, что будет дальше. Практически все были бабушки Ванги. И это было пагубно, потому что не было никакой мотивации жить дальше. Я их слепыми наделил надеждами. Вот величайший дар Прометея!
Надежда – она же вечно вторая. После веры, перед любовью. Но она самая главная. Я служил водолазом на флоте. И когда ты под водой и тебе не хватает воздуха, тебе важнее всего надежда. Тебе не до любви. Ты надеешься. Надежда – единственный наш союзник и мотиватор жить дальше.
Все будет хорошо с Эстоний и Латвией. Война в Украине закончится. Наши родители, наши старики, да, они будут болеть, но будут выздоравливать – лекарства же изобрели. И хорошие. И еще мы их куда-нибудь свозим. Наши дети будут расти и будет умницами, найдут свое место в жизни и подарят нам внуков. И все с ними будет хорошо. У нас с вами с работой все будет отлично. Бизнес пойдёт, заладится, а если не бизнес – то повышение.
Единственное, что поддерживает в этом мире - надежда.
Что это? Надежда. Слепая надежда. Единственный мотиватор нам что-то делать, поднимать себя, двигаться дальше, сворачивать горы, побеждать. Подарил нам ее Прометей.
- А если надежды нет?
- Тогда беда. потому что она последняя. Если надежды нет, значит, тебя уже нет.