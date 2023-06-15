Писатель Алекс Дубас в Таллинне: надежда – единственный наш союзник и мотиватор жить дальше

- Большое заблуждение про огонь. Потому что Прометей нам дал гораздо больше. У Эсхила мы видим сцену, как Прометей стоит на горе, прикованный Гефестом к скале, только что орел поклевал его печень. Появляется хор Океанид, и между предводительницей хора и Прометеем возникает следующий диалог. Она его спрашивает, как он прогневал Зевса? На что Прометей отвечает: у смертных я отнял дар предвидения. Она говорит: благодеяние это, и немалое. Каким лекарством пресек болезнь ты эту? И Прометей: я их слепыми наделил надеждами, вдобавок же огонь доставил им. Обратите внимание, что огонь менее существенен. Это интересно. У Эсхила человечество описывается таким образом, что у наших предков не было никаких мотивов жить. Они живут в пещерах, в унынии. Почему? Потому что они знали смысл жизни, знали, что будет дальше. Практически все были бабушки Ванги. И это было пагубно, потому что не было никакой мотивации жить дальше. Я их слепыми наделил надеждами. Вот величайший дар Прометея!