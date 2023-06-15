КОРОЛЕВА ИНФЛЯЦИИ ⟩ Бейонсе взвинтила цены в Швеции

Би-би-си сообщает, что концерт Бейонсе в Швеции в мае привел к резкому повышению цен по всей стране.

Начало мирового турне певицы в прошлом месяце вызвало такой спрос на гостиничную и ресторанную еду в Швеции, что это было отмечено в экономической статистике страны. Швеция сообщила о более высокой, чем ожидалось, инфляции - 9,7 процентов в мае.

Майкл Гран, экономист Danske Bank, сказал, что, по его мнению, концертный тур Бейонсе в Швеции способствовал резкому росту цен на отели.

«Я бы не стал винить Бейонсе в стремительной инфляции, но, вероятно, высокой инфляции в некоторой степени способствовало ее выступление и глобальный спрос увидеть ее шоу в Швеции», - прокомментировал Гран.

Нет сомнений в том, что первое за семь лет сольное турне певицы будет финансово впечатляющим. По одной из оценок, Бейонсе может заработать почти 2 миллиарда фунтов стерлингов к концу тура в сентябре.

Сервис для аренды жилья Airbnb сообщил, что в городах, где выступала Бейонсе, поиск жилья был особенно востребован после объявления о местном концерте. Билеты на многие концерты были распроданы за один день, и цены взлетели на рынке перепродажи.