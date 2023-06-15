КОРОЛЕВА ИНФЛЯЦИИ ⟩ Бейонсе взвинтила цены в Швеции

Помимо всемирной славы, Бейонсе заняла значительное место в экономике Швеции. Ее выступление в Швеции привело к более быстрой, чем ожидалось, инфляции по всей стране, пишет Elu24.
Би-би-си сообщает, что концерт Бейонсе в Швеции в мае привел к резкому повышению цен по всей стране.
Начало мирового турне певицы в прошлом месяце вызвало такой спрос на гостиничную и ресторанную еду в Швеции, что это было отмечено в экономической статистике страны. Швеция сообщила о более высокой, чем ожидалось, инфляции - 9,7 процентов в мае.
Майкл Гран, экономист Danske Bank, сказал, что, по его мнению, концертный тур Бейонсе в Швеции способствовал резкому росту цен на отели.
«Я бы не стал винить Бейонсе в стремительной инфляции, но, вероятно, высокой инфляции в некоторой степени способствовало ее выступление и глобальный спрос увидеть ее шоу в Швеции», - прокомментировал Гран.
Нет сомнений в том, что первое за семь лет сольное турне певицы будет финансово впечатляющим. По одной из оценок, Бейонсе может заработать почти 2 миллиарда фунтов стерлингов к концу тура в сентябре.
Сервис для аренды жилья Airbnb сообщил, что в городах, где выступала Бейонсе, поиск жилья был особенно востребован после объявления о местном концерте. Билеты на многие концерты были распроданы за один день, и цены взлетели на рынке перепродажи.
По словам Грана, такое влияние на экономику случается крайне редко, и он отметил, что помимо выступления суперзвезды, подобное влияние может оказать, например, и крупный футбольный турнир. Однако, по его мнению, экономические тенденции должны нормализоваться не позднее июня.