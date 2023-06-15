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Диана Гурцкая после смерти мужа отказывается вставать с кровати и общаться с людьми

Limon.ee
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Петр Кучеренко и Диана Гурцкая.
Петр Кучеренко и Диана Гурцкая. Фото: instagram.com/diana.gurtskaya.official

После похорон супруга, Петра Кучеренко, известная певица Диана Гурцкая переживает тяжелую депрессию. Состояние Дианы очень тревожит ее близких, сообщает Телепрограмма.

По словам ее друзей, она буквально не в состоянии даже встать с кровати. Артистка не может ни с кем общаться, исключение составляют только ее брат Роберт и сын Константин.

В день похорон Петра певица с трудом держалась на ногах, ее поддерживали близкие.

Напомним, замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко ушел из жизни 20 мая. Ему было 46 лет. Диана Гурцкая стала женой Кучеренко в сентябре 2005 года.

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