Чт, 15.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Кендалл Дженнер пришла на ужин с подругами в полностью прозрачном топе

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Кендалл Дженнер.
Кендалл Дженнер. Фото: taniavolobueva/Shutterstock

Пока младшенькая Дженнер наслаждается конфетно-букетным периодом с Тимоти Шаламе, средняя сестра Кендалл продолжает перетягивать на себя внимание общественности. И весьма радикальными методами, пишет Супер

Недавно модель поделилась в личном блоге снимками, сделанными на яхте во время отпуска в Европе: на них Кендалл позирует в маленьком черном платье без верха. А накануне селебрити перешла на следующий уровень и оголила грудь в публичном месте.

В абсолютно прозрачном топе Кендалл отправилась в ресторан с подругами - Хейли Бибер и Лори Харви. Весьма удивительно, как девушку вообще пустили в заведение. Нельзя сказать, что она хотела скрыть самое сокровенное, но не вышло.

Впрочем, если возлюбленный Кендалл Bad Bunny не против того, чтобы она щеголяла по улице в таком откровенном наряде, вопрос снят. Этот же топ одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире надевала на свидание несколько месяцев назад. Умом Голливуд не понять.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх