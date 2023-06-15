ФОТО ⟩ Кендалл Дженнер пришла на ужин с подругами в полностью прозрачном топе

Пока младшенькая Дженнер наслаждается конфетно-букетным периодом с Тимоти Шаламе, средняя сестра Кендалл продолжает перетягивать на себя внимание общественности. И весьма радикальными методами, пишет Супер.
Недавно модель поделилась в личном блоге снимками, сделанными на яхте во время отпуска в Европе: на них Кендалл позирует в маленьком черном платье без верха. А накануне селебрити перешла на следующий уровень и оголила грудь в публичном месте.
В абсолютно прозрачном топе Кендалл отправилась в ресторан с подругами - Хейли Бибер и Лори Харви. Весьма удивительно, как девушку вообще пустили в заведение. Нельзя сказать, что она хотела скрыть самое сокровенное, но не вышло.
Впрочем, если возлюбленный Кендалл Bad Bunny не против того, чтобы она щеголяла по улице в таком откровенном наряде, вопрос снят. Этот же топ одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире надевала на свидание несколько месяцев назад. Умом Голливуд не понять.