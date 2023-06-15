ФОТО ⟩ Кендалл Дженнер пришла на ужин с подругами в полностью прозрачном топе

Недавно модель поделилась в личном блоге снимками, сделанными на яхте во время отпуска в Европе: на них Кендалл позирует в маленьком черном платье без верха. А накануне селебрити перешла на следующий уровень и оголила грудь в публичном месте.

В абсолютно прозрачном топе Кендалл отправилась в ресторан с подругами - Хейли Бибер и Лори Харви. Весьма удивительно, как девушку вообще пустили в заведение. Нельзя сказать, что она хотела скрыть самое сокровенное, но не вышло.