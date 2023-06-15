Врач назвал популярный заменитель сахара, который может привести к глухоте и раку

Например, врач-нефролог, терапевт Дарья Садовская в своем Telegram-канале утверждает: «Оглохнуть из-за двух банок диетической колы и миски хлопьев при регулярном употреблении реально». Дело в том, что в составе колы лайт и диетических мюслей часто есть аспартам - подсластитель, который слаще сахара в 200 раз.

К тому же, помимо лишних калорий - 4 ккал на грамм - он может дать серьезную побочку в виде шума в ушах и даже глухоты, проходящей в течение двух месяцев.