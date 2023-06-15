Врач назвал популярный заменитель сахара, который может привести к глухоте и раку

На заметку худеющим, маниакально выискивающим в супермаркетах продукты без сахара: не все они одинаково полезны и безопасны, поскольку в основном содержат сахарозаменители. К последним тоже много вопросов, сообщает Супер.
Например, врач-нефролог, терапевт Дарья Садовская в своем Telegram-канале утверждает: «Оглохнуть из-за двух банок диетической колы и миски хлопьев при регулярном употреблении реально». Дело в том, что в составе колы лайт и диетических мюслей часто есть аспартам - подсластитель, который слаще сахара в 200 раз.
К тому же, помимо лишних калорий - 4 ккал на грамм - он может дать серьезную побочку в виде шума в ушах и даже глухоты, проходящей в течение двух месяцев.
«С 1980 годов аспартам одобрили в качестве заменителя сахара, установив безопасную дозу 50 мг/кг. Чтобы ее превысить, нужно выпить 19 банок газировки или сжевать 27 подушечек жвачки без сахара, - уточняет доктор. - Одно из научных исследований, в котором приняли участие 102 тысячи французов, показало: при ежедневном употребление продуктов с аспартамом риск онкологии повышается с 12 до 17%, а вероятность образования рака молочной железы возрастает до 22%».