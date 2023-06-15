Финский феномен Евровидения Käärijä прилетит в Таллинн на частном самолете в эти выходные

Käärijä - финский экспериментальный рэп-исполнитель, известный своей стрижкой под горшок и энергичными живыми выступлениями. Он и его песня Cha Cha Cha для Евровидения вошли в историю финской музыки, став небывалым международным явлением.

Организаторы Flex Fest говорят, что поскольку у финского рэп-исполнителя очень плотный график и сильное желание выступить в Эстонии, они действительно предоставили артисту частный самолет. «Это единственный способ дать концерт в двух странах в один день», - говорят они.