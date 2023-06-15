Чт, 15.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Финский феномен Евровидения Käärijä прилетит в Таллинн на частном самолете в эти выходные

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Käärija.
Käärija. Фото: Pressifoto

На проходящем в эти выходные в Таллинне фестивале Flex Fest пополнился список исполнителей этого года! Käärijä, финский экспериментальный рэп-исполнитель, который недавно поразил публику на конкурсе Евровидение, присоединился к фестивалю и прилетит на частном самолете, пишет Elu24.

Käärijä - финский экспериментальный рэп-исполнитель, известный своей стрижкой под горшок и энергичными живыми выступлениями. Он и его песня Cha Cha Cha для Евровидения вошли в историю финской музыки, став небывалым международным явлением.

Организаторы Flex Fest говорят, что поскольку у финского рэп-исполнителя очень плотный график и сильное желание выступить в Эстонии, они действительно предоставили артисту частный самолет. «Это единственный способ дать концерт в двух странах в один день», - говорят они.

Käärijä выйдет на сцену Flex Fest в квартале Крулли в эту субботу в 21:00. Второе выступление известного рэп-исполнителя состоится в Турку, Финляндия.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх