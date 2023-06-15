Чем отстирать пятна клубники: пять самых эффективных способов – даже следа не останется

Кроме этого, такой способ нельзя применять для цветной одежды, он подойдет лишь для белой.

Если производитель позволяет стирать вещь при максимальных температурах, и это указано на этикетке, тогда можно воспользоваться таким эффективным способом. В таз нужно налить очень горячую воду и поместить туда одежду, оставив ее отмокать на несколько часов. Обычно через это время пятно должно исчезнуть само по себе. Вместо замачивания можно просто полить пятно кипятком из чайника с обратной стороны.

При этом нужно помнить, что не стоит сильно тереть загрязнение, чтобы оно не разошлось на еще большую площадь материала. Также нельзя применять мыло, потому что во время его взаимодействия с кислой средой загрязнение еще больше въестся в ткань. Кроме этого, не стоит стирать такую вещь с другой одеждой.

2. Молочные продукты

Среди распространенных народных средств для борьбы с пятнами клубники есть молочные продукты. Свежие пятна от ягод можно замочить в молоке, кефире или сыворотке на несколько часов, а затем прополоскать.

После этого нужно будет полностью постирать вещь либо вручную, либо в машинке, чтобы избавиться от остатков молочного продукта на ткани.

3. Сода и уксус

Нужно намочить пятно, сверху насыпать соду ровным слоем, чтобы она покрывала всё загрязнение. После этого залить пятно уксусом или соком лимона (и первое, и второе стоит разбавить водой) – достаточно будет двух чайных ложек. Оставить пятно на пол часа отмокать в образовавшейся пене.

Как отстирать клубнику из цветной одежды

1. Глицерин

Если пятно еще не слишком въелось в ткань, можно воспользоваться глицерином. Нужно смешать это вещество с яичным желтком, после этого смесь нанести на пятно и оставить на час. Когда это время пройдет, смыть остатки холодной или едва теплой водой и постирать вещь полностью.

2. Соль