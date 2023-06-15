Стекло будет блестеть: три лучших способа вымыть окна без разводов за пять минут

Мытье окон мало какая хозяйка назовет приятной задачей, ведь не всегда удается быстро их очистить, не оставив на поверхности разводов. После этого приходится их мыть еще и еще, пока удастся достичь нужного результата. Чтобы такая домашняя работа не стала настоящим испытанием, за которое никому не хочется браться, не лишним будет знать несколько эффективных способов, как помыть окна без разводов.

Для этого не обязательно сразу бежать в магазин и покупать дорогие средства, ведь дома всегда найдется то, что может заменить такие средства и справиться с задачей не хуже их.

1. Уксус

Отличное средство для мытья окон, которое поможет очень быстро очистить стекло, можно приготовить на основе уксуса. Это вещество, вероятнее всего, найдется на каждой кухне, а пользоваться им для мытья окон очень просто.

Нужно добавить к стакану воды 50 мл уксуса и хорошо перемешать. Раствор удобнее всего будет наносить на окна с помощью распылителя, а вытирать стекло насухо, используя салфетку или мягкую тряпку.

Использование такого способа не только избавит вас от разводов на стекле и сэкономит много времени и сил, но и отпугнет насекомых.

О запахе уксуса беспокоиться не стоит – через короткий промежуток времени он выветрится. Но если вы не сторонник/сторонница такого запаха, то можно воспользоваться более ароматными подручными средствами.

2. Лимон или лимонная кислота

Нужно растворить 50 мл сока лимона в стакане воды. Способ применения такого раствора такой же самый, как мы описывали выше – распылить пульверизатором по стеклу и протереть чистой сухой тряпкой.

3. Соль

Если вы думаете, что добавить в воду, чтобы не было разводов на стекле, не обходите вниманием обычную соль. Раствор соли способен не только отмыть незначительные загрязнения, но и сделать так, чтобы стекло просто блистало от чистоты.