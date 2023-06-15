Обласканы Богом, отмечены фортуной: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет успех в середине июня
Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на середину июня. Судя по расположению небесных светил, особенно удачным этот период будет для представителей трех знаков Зодиака.
Обласканы Богом и отмечены фортуной будут рожденные под созвездиями Овна, Тельца и Девы.
Овнам обещана удача в любви и творчестве. Им стоит ждать и финансовой прибыли.
Для Тельцов середина июня - время личного роста, успеха и возможностей. Вероятны выгодные контракты и получение прибыли.
К Девам придет успех вдали от дома. Так что можно смело отправляться в поездки.