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Обласканы Богом, отмечены фортуной: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых ждет успех в середине июня

Limon.ee
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Успех. Фото иллюстративное.
Успех. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз, пишет teleprogramma.pro.

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на середину июня. Судя по расположению небесных светил, особенно удачным этот период будет для представителей трех знаков Зодиака.

Обласканы Богом и отмечены фортуной будут рожденные под созвездиями Овна, Тельца и Девы.

Овнам обещана удача в любви и творчестве. Им стоит ждать и финансовой прибыли.

Для Тельцов середина июня - время личного роста, успеха и возможностей. Вероятны выгодные контракты и получение прибыли.

К Девам придет успех вдали от дома. Так что можно смело отправляться в поездки.

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