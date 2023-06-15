Брат в плену у оккупантов: солист Quest Pistols поделился личным горем

Солист Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат Сергей попал в российский плен. И уже больше года артист ничего не слышал о нем, пишет glavred.info.
Солист украинской поп-группы Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат, Сергей Строев, давно в плену у оккупантов. Об этом артист рассказал в видеообращении в TikTok.
«Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечеными, а о других до сих пор ничего не известно. Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести», – сказал артист.
Савлепов говорит, что официально его брат уже год считается пропавшим без вести.
«Эта печальная трагическая история коснулась и моей семьи. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом», – подытожил он.