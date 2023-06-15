Фото Ирины Шейк топлес произвели фурор

Ирина Шейк приняла участие в весьма провокационной фотосессии. Горячие снимки супермодели появились в Сети.

Так, новый выпуск британского журнала i-D вышел с крупным фото Ирины на обложке.

Стилисты глянцевого издания преобразили красотку, высветлив ей брови.

Впрочем, модель совсем не расстроилась и позировала для снимка забавно высунув язык.

Дальше – больше. Шейк позировала в платье из совершенно прозрачной белой ткани, продемонстрировав любопытным взглядом грудь идеальной формы и черные трусики.

Образ парадоксально сочетался с кожаными сапогами.

При этом Ирина принимала раскованные позы, не пытаясь прикрыть обнаженную грудь, сочетая в образе сексуальность и дерзость.

Звезда также показала закулисье съемки, позируя в гримерке в «голом» платье черного цвета. Пользователи написали своей любимице множество комплиментов.