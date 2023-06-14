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Бывший автор «Вечернего Урганта» едет в Таллинн. Комик накроет вас лавиной искрометного юмора

Limon.ee
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Концерт stand up комика в Таллинне
Концерт stand up комика в Таллинне Фото: Пресс-фото

Гарик Оганесян – участник шоу «Порараз бирацца», множества шоу «Стендап клуба №1», бывший автор «Вечернего Урганта», Гарик покинул Россию после начала войны и теперь живет и выступает в Армении.

Гарик виртуозно обращается со словом, за что получил шутливое прозвище Гений Каламбуров, а также смог покорить аудиторию твиттера. Обладает феноменальной памятью, наизусть знает имена героев сериала «Клон» и тексты песен 2000-х, а легкость подачи материала совмещает с актуальными темами и часто шутит про политику.

Гарик выступит в Таллинне впервые

  • Место встречи: Heldeke, Tööstuse 13
  • Дата: 17 июня
  • Всего 2 сеанса в 18:00 и 21:00

 Билеты на fienta.com

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