Бывший автор «Вечернего Урганта» едет в Таллинн. Комик накроет вас лавиной искрометного юмора

Гарик Оганесян – участник шоу «Порараз бирацца», множества шоу «Стендап клуба №1», бывший автор «Вечернего Урганта», Гарик покинул Россию после начала войны и теперь живет и выступает в Армении.
Гарик виртуозно обращается со словом, за что получил шутливое прозвище Гений Каламбуров, а также смог покорить аудиторию твиттера. Обладает феноменальной памятью, наизусть знает имена героев сериала «Клон» и тексты песен 2000-х, а легкость подачи материала совмещает с актуальными темами и часто шутит про политику.
Гарик выступит в Таллинне впервые
- Место встречи: Heldeke, Tööstuse 13
- Дата: 17 июня
- Всего 2 сеанса в 18:00 и 21:00
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