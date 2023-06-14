Бывший автор «Вечернего Урганта» едет в Таллинн. Комик накроет вас лавиной искрометного юмора

Гарик виртуозно обращается со словом, за что получил шутливое прозвище Гений Каламбуров, а также смог покорить аудиторию твиттера. Обладает феноменальной памятью, наизусть знает имена героев сериала «Клон» и тексты песен 2000-х, а легкость подачи материала совмещает с актуальными темами и часто шутит про политику.