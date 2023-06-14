Французский провидец утверждал, что много испытаний выпадет на людскую долю. Природа будет бушевать, пишет Телепрограмма.
Города уйдут под воду: Нострадамус предсказал ужасающие бедствия, с которыми столкнется человечество в 2023 году
2023 год уже отличился рядом катаклизмов. Были землетрясения и извержения вулканов. Недавно также оказались затоплены некоторые населенные пункты.
Живший в XVI веке французский провидец Нострадамус в свое время оставил несколько печальных пророчеств касательно 2023 года. И уже тогда пророк видел, что этот год приготовил для человечества много испытаний природного характера.
Нострадамус предсказал, что в океане произойдут толчки, которые приведут к мощнейшим цунами. Это приведет к печальным последствиям: несколько прибережных городов могут уйти под воду.
Напомним, что французский ученый умер в далеком 1566 году, оставив после себя множество пророчеств и предсказаний, которые продолжают расшифровывать и по сей день.