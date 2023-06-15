ГОРОСКОП НА 15 ИЮНЯ ⟩ Что обещают астрологи?

Лев

Далеко не каждый поступок Львов будет одобрен их родственниками. Представителям данного знака придется немало времени потратить на то, чтобы убедить близких в своей правоте, заручиться их поддержкой. Если вы привыкли рассчитывать только на себя, справиться с ситуацией будет несколько легче, однако внести ясность в ситуацию все-таки стоит, пока дело не дошло до серьезных взаимных обид.

В остальном же день будет приятным и радостным. Вас ждет улучшение финансового положения, которым можно воспользоваться для того, чтобы реализовать свои давние идеи. Не разочарует встреча с любимым человеком, многие услышат романтические признания и комплименты, будут обрадованы знаками внимания.

Дева

Вероятны значительные перемены к лучшему в той сфере, которая представляет для вас наибольший интерес. Постарайтесь сосредоточиться на самых важных делах и не отвлекаться на мелочи – только так вы сможете достичь действительно блестящего результата. Хорошо сложатся поездки, приятным будет вечер, проведенный в большой компании; любители активного отдыха на природе также получат массу удовольствия.

Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, и вам не придется прикладывать серьезных усилий для того, чтобы что-то изменить в личной жизни. Можно признаться в своих чувствах или поведать любимому человеку о своих желаниях; между влюбленными не должно быть тайн.

Весы