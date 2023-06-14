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КОРОЛЕВА ШТРАФОВ ⟩ Финно-эстонская красотка возмущена полученным в Таллинне штрафом за парковку: в этот раз оплатила

Стен Таливеэ
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Эрна Хуско.
Эрна Хуско. Фото: Erna Husko erakogu

Фитнес-красавица Эрна Хуско, кажется, не учится на своих ошибках. А именно, спортсменку снова оштрафовали за парковку, на этот раз в Таллинне. По данным финских СМИ, число ее штрафов за парковку растет, пишет Elu24.

Финское издание Seiska пишет, что фитнес-красотка Эрна Хуско в очередной раз получила штраф от парковочных инспекторов. Однако на этот раз они словилии Хуско не в Хельсинки, а в Таллинне.

Хуско опубликовала фотографию своего последнего «фиаско» в социальных сетях. Она обнаружила на лобовом стекле своей красной машины штраф за парковку: «Here we go again (И вот опять - прим.ред.)».

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