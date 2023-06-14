НАПАДЕНИЕ НА ПАСТОРА ⟩ Финские СМИ: мы не можем дать ненависти шанс победить

Несколько дней назад разразился скандал, когда в Таллинне напали на пастора-гея финского происхождения, произносившего речь во время Балтийского прайда. В то время как эстонские СМИ довольно сдержанно освещали этот инцидент, финские СМИ уделили этой истории много внимания: «Мы не можем дать ненависти шанс победить», пишет Elu24.
Несколько дней назад уже писали о том, что в Таллинне напали на пастора-гея финского происхождения, который днем выступал с речью на христианском гей-мероприятии. Русскоговорящий мужчина вошел в помещение, где выступал финн, и напал на него, заявив при этом, что то, что он делает, - это месть Бога гомосексуалистам.
Странность этой истории заключается в том, что лишь несколько публикаций в эстонских СМИ рассказали об этом печальном инциденте. В Финляндии, напротив, эта история широко освещалась во всех крупных газетах: Iltalehtis, Ilta-Sanomates, Helsingin Sanomates ja Yles.
Что известно о пасторе Патрике Тиайнене?
Helsingin Sanomat взяла интервью у пастора Патрика Тиайнена, который стал жертвой нападения в 2018 году, когда открыто признался в своей гомосексуальности.
Известно также, что когда Тиайнену было всего 20 лет, он основал церковь в Коккола, в Финляндии. Однако в 2017 году он дал интервью газете Ilta-Sanomat, в котором объявил, что уходит с поста руководителя церкви из-за внебрачной связи с мужчиной.
Почему Эстония молчит?
Катрин (имя изменено, известно редакции), 49-летняя эстонка, беседовавшая с Elu24, шокирована молчанием эстонской общественности по этому вопросу.
«Это специально спланированное преступление на почве ненависти, а люди хвалят поступок русского, напавшего на финского пастора, в социальных сетях», - удивлена и разочарована она.
Кроме того, Катрин отмечает, что в ее районе есть гомосексуальные люди, и она не может понять, почему эстонские СМИ не уделяют этому вопросу больше внимания. В частности, она ссылается на ERR, которое, по ее мнению, должно быть носителем всех видов новостей.
«Мне интересно, чьей дирижерской палочке решается, что и о ком можно и нельзя писать? Неужели мы начнем замалчивать все "европейские" преступления, потому что они слишком либеральны?» - возмущается Катрин.
По ее словам, такие новости также необходимо освещать в местных СМИ, иначе у русских здесь сложится впечатление, что в европейском культурном пространстве они могут вести себя в соответствии с обычаями принятыми в России. По мнению Катрин, такое нельзя терпеть.
«Если уважение к европейским ценностям вызывает у вас такое отвращение, пожалуйста, возвращайтесь в культурное пространство, где разрешено публичное поношение и тыканье пальцем».