НАПАДЕНИЕ НА ПАСТОРА ⟩ Финские СМИ: мы не можем дать ненависти шанс победить

Несколько дней назад уже писали о том, что в Таллинне напали на пастора-гея финского происхождения, который днем выступал с речью на христианском гей-мероприятии. Русскоговорящий мужчина вошел в помещение, где выступал финн, и напал на него, заявив при этом, что то, что он делает, - это месть Бога гомосексуалистам.

Странность этой истории заключается в том, что лишь несколько публикаций в эстонских СМИ рассказали об этом печальном инциденте. В Финляндии, напротив, эта история широко освещалась во всех крупных газетах: Iltalehtis, Ilta-Sanomates, Helsingin Sanomates ja Yles.

Что известно о пасторе Патрике Тиайнене?

Helsingin Sanomat взяла интервью у пастора Патрика Тиайнена, который стал жертвой нападения в 2018 году, когда открыто признался в своей гомосексуальности.

Известно также, что когда Тиайнену было всего 20 лет, он основал церковь в Коккола, в Финляндии. Однако в 2017 году он дал интервью газете Ilta-Sanomat, в котором объявил, что уходит с поста руководителя церкви из-за внебрачной связи с мужчиной.

Почему Эстония молчит?

Катрин (имя изменено, известно редакции), 49-летняя эстонка, беседовавшая с Elu24, шокирована молчанием эстонской общественности по этому вопросу.

«Это специально спланированное преступление на почве ненависти, а люди хвалят поступок русского, напавшего на финского пастора, в социальных сетях», - удивлена и разочарована она.