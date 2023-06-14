82-летняя англо-австралийская актриса Мириам Марголис стала звездой июльского номера британского Vogue. На обложке глянца звезда предстала обнаженной. Кроме того, в интервью журналу она рассказала о своем теле и о предстоящей операции на сердце, пишет Фокус.
ФОТО ⟩ «Я ненавижу свое тело»: 82-летняя звезда «Гарри Поттера» предстала обнаженной на обложке Vogue
Звезда «Гарри Поттера» была одной из самых неожиданных звезд обложки, позируя обнаженной для фотосессии для ежегодного номера журнала Pride. На снимке она изображена только в жемчужном ожерелье и соответствующих сережках, а булочки с кремом прикрыли откровенные части ее тела.
Несмотря на уверенные образы, Мириам призналась, что изо всех сил пыталась принять свое тело, сказав: «Мне нравится мое лицо. Я думаю, что мое лицо доброе, теплое, открытое и улыбающееся. Но я ненавижу свое тело. Я ненавижу большие сиськи [и у меня есть] обвисший живот, маленькие искривленные ноги. Я не в восторге от этого».
Она также сообщила, что ей предстоит операция на сердце, чтобы установить стент и добавила, что не боится сложного хирургического вмешательства.
«Когда ты молод, ты никогда не думаешь о смерти. Ты просто думаешь о своем следующем сексе. Сейчас я много думаю о смерти. Каждое утро, когда я встаю, я думаю: "Хм, еще один день"».
В интервью глянцу Мириам также размышляла о том моменте, когда призналась родителям, что она лесбиянка. Звезда призналась, что это «задело их», и ее мать заставила ее поклясться на Торе, что она никогда больше не будет заниматься сексом с другой женщиной.
«Мне никогда не было стыдно за то, что я лесбиянка. Я знала, что это не было преступлением, потому что это была я. Я не могла быть преступницей».
Мириам Марголис присоединилась к множеству звезд ЛГБТК+, включая Нкути Гатву, Жанель Монэ и Беллу Рэмси, позирующих для июльского номера Vogue, посвященного теме «Гордость и радость».