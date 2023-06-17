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ФОТО ⟩ Гастрономический оргазм: в Нарва-Йыэсуу насладились многообразием белых вин

Limon.ee
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Екатерина Курленкова.
Екатерина Курленкова. Фото: Limon

10 июня в ресторане «KUURORT» в курортном городе Нарва-Йыэсуу проходила дегустация белых вин с участием сомелье Антона Чистоделова.

В ходе мероприятия гости познакомились с 5 сортами летних вин и шампанского, к которым были предложены свежие устрицы и другие эксклюзивные закуски от шеф-повара ресторана Екатерины Курленковой. Сомелье рассказал об истории и вкусовых особенностях каждого вина, его гастрономических парах и температуре сервировки. Вечер завершился музыкальной программой в исполнении певицы Эвелины Лебедевой.

KUURORT. Дегустация белых вин.
KUURORT. Дегустация белых вин. Фото: Limon

В дегустационном меню было предложено:

1. William Saintot Blanc de noir

2. Chablis Recolte da L`annee

3. Citran Bordeaux Blanc

4. Anselman Riesling Classic pfalz

5. Par sauternes Mascaron Bordeaux

Ресторан «KUURORT», расположенный в башне исторического здания Medical SPA Narva-Jõesuu, каждый сезон удивляет гостей новинками.

KUURORT. Эксклюзивные закуски от шеф-повара.
KUURORT. Эксклюзивные закуски от шеф-повара. Фото: Limon

«Субботняя дегустация - это лишь маленькое напоминание о том, что летний сезон только начинается. Мы разнообразили меню, а также дополнили винную карту, в которой теперь можно найти все вышеупомянутые позиции. Также гостей ждет уютная летняя терраса, где можно пообедать или поужинать вдали от городской суеты. Добро пожаловать!» - подытожила шеф-повар ресторана Екатерина Курленкова.

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