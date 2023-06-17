ФОТО ⟩ Гастрономический оргазм: в Нарва-Йыэсуу насладились многообразием белых вин

В ходе мероприятия гости познакомились с 5 сортами летних вин и шампанского, к которым были предложены свежие устрицы и другие эксклюзивные закуски от шеф-повара ресторана Екатерины Курленковой . Сомелье рассказал об истории и вкусовых особенностях каждого вина, его гастрономических парах и температуре сервировки. Вечер завершился музыкальной программой в исполнении певицы Эвелины Лебедевой .

«Субботняя дегустация - это лишь маленькое напоминание о том, что летний сезон только начинается. Мы разнообразили меню, а также дополнили винную карту, в которой теперь можно найти все вышеупомянутые позиции. Также гостей ждет уютная летняя терраса, где можно пообедать или поужинать вдали от городской суеты. Добро пожаловать!» - подытожила шеф-повар ресторана Екатерина Курленкова.