ФОТО ⟩ Гастрономический оргазм: в Нарва-Йыэсуу насладились многообразием белых вин

10 июня в ресторане «KUURORT» в курортном городе Нарва-Йыэсуу проходила дегустация белых вин с участием сомелье Антона Чистоделова.
В ходе мероприятия гости познакомились с 5 сортами летних вин и шампанского, к которым были предложены свежие устрицы и другие эксклюзивные закуски от шеф-повара ресторана Екатерины Курленковой. Сомелье рассказал об истории и вкусовых особенностях каждого вина, его гастрономических парах и температуре сервировки. Вечер завершился музыкальной программой в исполнении певицы Эвелины Лебедевой.
В дегустационном меню было предложено:
1. William Saintot Blanc de noir
2. Chablis Recolte da L`annee
3. Citran Bordeaux Blanc
4. Anselman Riesling Classic pfalz
5. Par sauternes Mascaron Bordeaux
Ресторан «KUURORT», расположенный в башне исторического здания Medical SPA Narva-Jõesuu, каждый сезон удивляет гостей новинками.
«Субботняя дегустация - это лишь маленькое напоминание о том, что летний сезон только начинается. Мы разнообразили меню, а также дополнили винную карту, в которой теперь можно найти все вышеупомянутые позиции. Также гостей ждет уютная летняя терраса, где можно пообедать или поужинать вдали от городской суеты. Добро пожаловать!» - подытожила шеф-повар ресторана Екатерина Курленкова.