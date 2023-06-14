Наша коллега сейчас отдыхает на Сааремаа. Кто бы мог подумать, что в спокойный семейный отдых в спа-центре ворвется голый мужчина.
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ФОТО ⟩ Голый мужчина в спа-центре на Сааремаа возмутил посетителей: «Почему моя дочь вынуждена на это смотреть?!»
Журналист портала Limon.ee Виктория Соломончук накануне разместила в Facebook гневный пост, который вызвал интерес у общественности. Не смогли прости мимо него и мы. Семья с маленьким ребенком проводит свой отпуск в одном из спа-центров на острове Сааремаа. Каким же было удивление родителей, когда на глазах у пятилетней дочери по банной зоне, которая предназначена для общего посещения, начал разгуливать абсолютно голый мужчина!