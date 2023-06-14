ФОТО ⟩ Голый мужчина в спа-центре на Сааремаа возмутил посетителей: «Почему моя дочь вынуждена на это смотреть?!»

Журналист портала Limon.ee Виктория Соломончук накануне разместила в Facebook гневный пост, который вызвал интерес у общественности. Не смогли прости мимо него и мы. Семья с маленьким ребенком проводит свой отпуск в одном из спа-центров на острове Сааремаа. Каким же было удивление родителей, когда на глазах у пятилетней дочери по банной зоне, которая предназначена для общего посещения, начал разгуливать абсолютно голый мужчина!

«Пошли в соляную баню. Красота, тишина, никого нет. Ребенок в кои-то веки сидит в бане. Полезно же ж. И тут оно - явление Христа народу. Вишенка на торте. Господин, который решает, что в общественном спа, где куча детей, да и в целом крайне людно, ему просто необходимо снять плавки и продемонстрировать свое пенсионное, не то чтобы очень, достоинство», - поэтично описала сложившуюся ситуацию Виктория Соломончук.