Личное пространство ценит каждый, но, к сожалению, не во всех местах нам удается его отстоять. Редакция портала Limon решила узнать, как таллиннцы относятся к непрошенным гостям и пренебрегают ли сами границами других людей.
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Если пристают – я не одобряю»: жители Таллинна рассказали, насколько они ценят личное пространство
По словам одной из участниц опроса, в таком вторжении в чужое пространство она не видит ничего критичного: «В принципе я люблю знакомиться, мне интересно общение с людьми - нормально к этому отношусь», - с улыбкой сказала она.
Молодые люди тоже положительно относятся к таким знакомствам. Они даже берут всю инициативу в свои руки и сами всегда подсаживаются к незнакомым: «Конечно! Ведь можно пообщаться!» - высказались ребята.
В такси переднее сиденье выбирают не всегда. Так, гость из Узбекистана рассказал, что в нашем городе он садится на заднее сиденье: «Почему - не знаю. Здесь так принято, я уже привык. А у себя дома сижу впереди».
Смотрите уличный опрос, в котором жители Таллинна поделились своим отношением к незнакомым людям, которые подсаживаются к ним в общественных местах, и рассказали, садятся ли сами на переднее сиденье в такси, чтобы быть поближе к водителю.