УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Если пристают – я не одобряю»: жители Таллинна рассказали, насколько они ценят личное пространство

По словам одной из участниц опроса, в таком вторжении в чужое пространство она не видит ничего критичного: «В принципе я люблю знакомиться, мне интересно общение с людьми - нормально к этому отношусь», - с улыбкой сказала она.

Молодые люди тоже положительно относятся к таким знакомствам. Они даже берут всю инициативу в свои руки и сами всегда подсаживаются к незнакомым: «Конечно! Ведь можно пообщаться!» - высказались ребята.

В такси переднее сиденье выбирают не всегда. Так, гость из Узбекистана рассказал, что в нашем городе он садится на заднее сиденье: «Почему - не знаю. Здесь так принято, я уже привык. А у себя дома сижу впереди».