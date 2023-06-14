ФОТО ⟩ Браки ради репутации и вечеринки в таллиннском баре «Каштан»: в Vabamu рассказывают истории сексуальных меньшинств Эстонии

С 9 июня 2023 года на постоянной выставке музея открыта новая аудиодорожка: «От "этих" до ЛГБТ-активизма. Истории сексуальных и гендерных меньшинств Эстонии 20-го века».

Интересно, что придя в музей, нам выдали устройства, очень похожие на смартфоны, в которых можно выбрать язык, на котором хотите слушать аудиогида, а затем выбираете дорожку: обычную, для семей или новую - об истории ЛГБТ-активизма в Эстонии. Этот гид и провел нас по всему музею, рассказывая захватывающие, но иногда и пугающие истории. Там же мы получили и наушники, чтобы слушать аудиогида в своем темпе и не мешать другим посетителям музея. И небольшое предостережение: когда вы будете спускаться по лестнице со второго этажа, вас ждет сюрприз! Будьте готовы!

«От "этих" до ЛГБТ-активизма. Истории сексуальных и гендерных меньшинств Эстонии 20-го века» в Vabamu. Фото: Konstantin Sednev

На выставке рассказывается о представителях ЛГБТ-сообщества с начала ХХ века, об отношении к ним, о том, что 1980-е годы в Эстонии были очень распространены фиктивные браки, в том числе, для поддержания репутации и многое другое.

Портрет А. Ойнацки. «От "этих" до ЛГБТ-активизма. Истории сексуальных и гендерных меньшинств Эстонии 20-го века» в Vabamu. Фото: Konstantin Sednev