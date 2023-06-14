На прошлой неделе в Таллинне отгремел общебалтийский парад ЛГБТ+ Baltic Pride-2023, а в различных его мероприятиях принимало участие огромное количество людей. Мы решили поставить вишенку на торте этого масштабного события и отправились в музей Vabamu.
ФОТО ⟩ Браки ради репутации и вечеринки в таллиннском баре «Каштан»: в Vabamu рассказывают истории сексуальных меньшинств Эстонии
С 9 июня 2023 года на постоянной выставке музея открыта новая аудиодорожка: «От "этих" до ЛГБТ-активизма. Истории сексуальных и гендерных меньшинств Эстонии 20-го века».
Интересно, что придя в музей, нам выдали устройства, очень похожие на смартфоны, в которых можно выбрать язык, на котором хотите слушать аудиогида, а затем выбираете дорожку: обычную, для семей или новую - об истории ЛГБТ-активизма в Эстонии. Этот гид и провел нас по всему музею, рассказывая захватывающие, но иногда и пугающие истории. Там же мы получили и наушники, чтобы слушать аудиогида в своем темпе и не мешать другим посетителям музея. И небольшое предостережение: когда вы будете спускаться по лестнице со второго этажа, вас ждет сюрприз! Будьте готовы!
На выставке рассказывается о представителях ЛГБТ-сообщества с начала ХХ века, об отношении к ним, о том, что 1980-е годы в Эстонии были очень распространены фиктивные браки, в том числе, для поддержания репутации и многое другое.
Довольно подробно рассказывается история А. Ойнацки - первой трансгендерной персоны персоны, известной эстонской общественности. Она была рождена мальчиком, но уже в подростковом возрасте работает на хуторах в образе девушки и с поддельными документами. Из-за краж и мошенничества она попадает в тюрьму, где выясняется, что она не совсем девушка. Еще через семь лет ее снова сажают в тюрьму, но уже мужскую. Год спустя она выходит из тюрьмы, меняет имя на мужское и женится.
В январе 1982 года газета эстонской общины в Швеции Eesti Päevaleht резюме статью «Голубой в Эстонии», которая вышла в местном журнале гей-активистов Revolt. Автор этой статьи, родившийся в Швеции эстонец, несмотря на то, что вся его семья была против, лишь годом ранее впервые посетил Советскую Эстонии, где познакомился и узнал о жизни местных представителей ЛГБТ-сообщества.
В 1988 году в Эстонии у одного мужчины впервые был диагностирован ВИЧ, что вызвало настоящую панику в гей-сообществе. В том же году всех мужчин пригласили на тестирование, но многие так и не пришли, опасаясь быть осужденным за все еще действующую статью за мужеложство. Эпидемия СПИДа пришла в СССР годом ранее, тогда правительство через всевозможные каналы взялось за просветительскую работу с населением, которая, скорее, веяла страх.
Чтобы узнать подробнее о том, что происходило с «этими» людьми во время Второй мировой войны; как и где обсуждалась гомосексуальность в советской Эстонии; что привело к декриминализации гомосексуальных отношений и какую роль играл брак в жизни гомосексуалов в советское время и сегодня - посетите выставку «От "этих" до ЛГБТ-активизма. Истории сексуальных и гендерных меньшинств Эстонии 20-го века» в музее Vabamu.