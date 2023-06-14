Ветеринар назвал пять опасных признаков теплового удара у собак

В жару у владельцев собак двойная ответственность: не перегреться на солнце самому и уберечь о этого своего питомца, которому может быть еще тяжелее, пишет Супер.
Британский ветеринар Меган Денни в своем аккаунте в TikTok перечислила признаки теплового удара у собак, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
- тяжелое дыхание;
- рвота;
- ярко-красный язык и десны;
- густая слюна;
- упадок сил;
Издание Mirror пишет, что эти признаки подтверждает и Британский клуб собаководов, специалисты которого добавляют в этот список скованность и нежелание двигаться, спутанность сознания, расстройство желудка и нарушение ходьбы по прямой линии.
Некоторые породы собак более восприимчивы к тепловому удару. По данным Британского клуба собаководства, в числе наиболее уязвимых: чау-чау, будьдог, французский бульдог, бордоский дог, борзая, боксер, английский спрингер-спаниель, мопс, золотистый ретривер, стаффордширский бультерьер.
Собаки также подвержены большему риску, если они имеют избыточный вес, плоскую морду, энергичны и имеют длинную или густую шерсть.
Если вы подозреваете у вашей собаки тепловой удар, действуйте немедленно. Вы должны попытаться охладить животное и связаться с вашим ветеринаром.
Чтобы охладить собаку, уложите ее на прохладный пол, предложите выпить небольшое количество воды и осторожно облить водой тело, уделяя особое внимание шее, животу и внутренней части бедер. Также можно обдувать питомца прохладным воздухом или разместить его в кондиционируемой комнате или машине.