Покраснения с отеками исчезнут: эксперты рассказали о доступном методе ухода за проблемной кожей

В статье отмечается, что кубики льда служат «секретным оружием для многих ведущих специалистов по уходу за лицом и визажистов», начиная от использования в качестве естественной основы для макияжа и заканчивая «поднятием скул на новую высоту».

Применение

Ледяные маски для лица помогают устранить покраснения кожи. Особенно эффективны кубики льда из зеленого чая, а также с кофеином или молоком. Они улучшают кровообращение, сужают поры и снимают воспаления.

Улучшить результаты можно с помощью льда из отвара семян шиповника, в котором содержится большое количество витамина С, а также из зеленого чая с антиоксидантами.

Во время использования эксперты советуют завернуть кубик льда в тонкий хлопковый носовой платок и массировать им кожу.

Чтобы избавиться от мешков под глазами, косметологи советуют сделать холодный компресс из ромашкового чая, положив его на глаза на несколько минут. Также можно завернуть кубик льда в марлю и несколько раз провести им круговые движения от внутренних уголков глаз вверх по направлению к бровям.