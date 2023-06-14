После разгоревшегося секс-скандала Rammstein внесли кардинальные изменения в свои выступления

Контекст

Гражданка Ирландии Шелби Линн, остановившаяся в отеле, рассказала, что 22 мая во время концерта Rammstein в Вильнюсе кто-то подсыпал ей наркотики в напитки и пытался изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции.

По данным правоохранительных органов, медики уже были в отеле, когда прибыла полиция, они осмотрели девушку и оказали ей медицинскую помощь на месте. Линн дала показания об обстоятельствах происшествия. По данным полиции, претензий у нее ни к кому не было, то есть заявление в полицию от нее не поступало.

Девушка покинула Литву на следующий день после концерта и обратилась в правоохранительные органы по возвращении уже в своей стране. Но расследование должно происходить там, где все произошло. Известно, что полиция Литвы уточняет информацию.

Линн обо всем рассказала в социальных сетях. Следом нашлись и другие девушки, которые стали делиться информацией о том, что происходило на таких вечеринках.