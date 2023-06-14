Женщина, объявленная мертвой, начала дышать, уже будучи в гробу

The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Эквадора рассказывает, что 76-летняя Белла Монтойя была госпитализирована 9 июня с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи боролись за жизнь женщины, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В результате дежурный врач объявил о ее смерти, пишет RUS TVNET.

В этот же день семья Монтойи отвезла ее тело в похоронное бюро. «Нас там было 20 человек. Примерно через пять часов из гроба послышались звуки. Когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит», - рассказал ее сын Жилберто Барбера. Он также добавил в интервью El Universo, что «она изо всех сил пыталась дышать».

Монтойя была перевезена в ту же больницу и помещена в отделение интенсивной терапии. В настоящее время она находится под медицинским наблюдением.