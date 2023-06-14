ФОТО ⟩ Тигренок с буквой Z возмутил пассажиров автобуса в Юрмале

Пока неизвестно отреагировали ли на провокационную игрушку стражи порядка. Пассажиры же негодуют. В социальных Сетях фото игрушки разлетелось со скоростью света.

«Я пользуюсь юрмальским общественным транспортом каждый день. Я в шоке, что некоторые водители автобусов не говорят по-латышски», - пишет на платформе «Доска жалоб» читательница Раса.

«Но это ничто по сравнению с вседозволенностью русскоязычных - изнутри на лобовое стекло прикреплены символы, поддерживающие войну России против Украины. Автобус с номерным знаком LC-4603. Разрешено ли это со стороны руководства «Jūrmalas autobusu satiksme»», - негодует жительница Латвии.

К публикации возмущенная пассажирка добавила фотография символа - игрушечный тигренок с буквой «Z».