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Вверх дном: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых круто изменится жизнь в конце июня

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астролог Павел Глоба рассказал, что жизнь двух знаков Зодиака кардинально изменится в конце июня. Представители двух зодиакальных созвездий смогут очень круто изменить свою жизнь в первый месяц лета. 

Рак

Представители водного знака взлетят по карьерной лестнице. Неожиданный рост будет связан с прошлыми заслугами и изменит в жизни Раков очень многое. Новая должность сулит перспективные проекты и новые знакомства. Появится возможность сменить место жительства из-за работы.

Водолей

Представители воздушного знака получат неожиданное известие, которое перевернет жизнь с ног на голову. Новость будет касаться любовной сферы и семьи. Возможно, вам расскажет кто-то из близких о грядущем пополнении. А может, это будет ваша вторая половинка.

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