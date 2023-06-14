Вверх дном: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых круто изменится жизнь в конце июня

Рак

Представители водного знака взлетят по карьерной лестнице. Неожиданный рост будет связан с прошлыми заслугами и изменит в жизни Раков очень многое. Новая должность сулит перспективные проекты и новые знакомства. Появится возможность сменить место жительства из-за работы.

Водолей

Представители воздушного знака получат неожиданное известие, которое перевернет жизнь с ног на голову. Новость будет касаться любовной сферы и семьи. Возможно, вам расскажет кто-то из близких о грядущем пополнении. А может, это будет ваша вторая половинка.