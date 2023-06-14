«Я ср** на вас, художники всех времен!» Эдуард Зеньчик громко покинул Объединение русских художников Эстонии

Сложившаяся ситуация Эдуарда Зеньчика скорее забавляет, нежели беспокоит. Ни о своем посте в социальных сетях, ни о выходе из ОРХЭ он ни капли не жалеет, считая, что членство в этой организации не приносит никакой пользы, а уж тем более ему - «неизвестному художнику».

Интересно, что у Зеньчика не было намерения оскорбить своих коллег. Он просто пытался донести свою идеологию: «Когда я открыл сто персональных выставок, то перестал считать, сколько их у меня было. Тысячи работ, которые я сотворил, привели к пониманию, что в наше время невозможно создать выдающееся и неповторимое. Есть разные художники: успешные и не очень, великие и скромные, гениальные и бездарные. Я, как и любой другой, могу стать частью истории искусства. Но это невозможно предугадать наперед. Это из разряда "черного лебедя". Часто великие шедевры рождались в крайне тяжелые времена, как "Герника" Пикассо. Времена сейчас тоже непростые: пандемия, войны по всему миру, экономический кризис... Добро пожаловать в новую историю про "черных лебедей"!