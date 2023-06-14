«Я ср** на вас, художники всех времен», - заявил в социальных сетях Эдуард Зеньчик из Силламяэ, за что лишился членства в Объединении русских художников Эстонии. Если на первый взгляд кажется, что таким грубым высказыванием художник пытался кого-то обидеть, на самом деле он всего лишь доносил до мира свою необычную идеологию.
«Я ср** на вас, художники всех времен!» Эдуард Зеньчик громко покинул Объединение русских художников Эстонии
Эдуард Зеньчик просит называть его «неизвестным художником». Он родился и работает в Силламяэ, при этом свои выставки организовывает не только по всей Эстонии, но и в разных уголках мира. Работы силламяэского автора побывали в Риге, Париже, Нью-Йорке, Кельне, Лондоне, Вене и многих-многих других городах.
«Я ср** на вас, художники всех времен, потому что я не художник, я - искусство. Вы просто пытаетесь, а я есть, и вы для меня равно - пусто»,
- написал в один майский день Эдуард Зеньчик в социальной сети Facebook, еще раз обозначив свою позицию в современном искусстве.
Вскоре на провокационный пост последовала реакция Объединения русских художников Эстонии (ОРХЭ), в котором Зеньчик на тот момент состоял. Председатель ОРХЭ Сергей Волочаев болезненно отреагировал на пост «неизвестного художника», призвав его публично извиниться за свои слова, оскорбляющие всех его коллег - художников-современников.
Альтернативой извинению Волочаев предложил Зеньчику написать заявление о добровольном выходе из ОРХЭ. Последняя идея Зеньчику понравилась больше, и он покинул объединение.
«Человек, заявляющий "я сру на вас, художники всех времен..." не может состоять в организации, объединяющей художников, - объясняет председатель ОРХЭ Сергей Волочаев свою реакцию на скандальный пост. - Многие уважаемые и уважающие себя коллеги согласны со мной. А Зеньчика никто не исключал. Он вышел из ОРХЭ, написав заявление о выходе».
Сам же Зеньчик совсем другими словами описывает свой уход из организации.
«Меня исключили, предложив написать заявление об уходе, - говорит художник - Взгляды на искусство у нас стали несовместимо расходиться. Поэтому я счастлив, сбросив оковы, воспарить как Феникс».
Сложившаяся ситуация Эдуарда Зеньчика скорее забавляет, нежели беспокоит. Ни о своем посте в социальных сетях, ни о выходе из ОРХЭ он ни капли не жалеет, считая, что членство в этой организации не приносит никакой пользы, а уж тем более ему - «неизвестному художнику».
Интересно, что у Зеньчика не было намерения оскорбить своих коллег. Он просто пытался донести свою идеологию: «Когда я открыл сто персональных выставок, то перестал считать, сколько их у меня было. Тысячи работ, которые я сотворил, привели к пониманию, что в наше время невозможно создать выдающееся и неповторимое. Есть разные художники: успешные и не очень, великие и скромные, гениальные и бездарные. Я, как и любой другой, могу стать частью истории искусства. Но это невозможно предугадать наперед. Это из разряда "черного лебедя". Часто великие шедевры рождались в крайне тяжелые времена, как "Герника" Пикассо. Времена сейчас тоже непростые: пандемия, войны по всему миру, экономический кризис... Добро пожаловать в новую историю про "черных лебедей"!
Своим высказыванием я объявляю себя искусством на все времена, именем 23 субличностей и стоящим за ними гением Неизвестного художника, подписи которого вы можете встретить в каждом музее мира. Любое произведение в мировых музеях, подписанное моим именем - НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, я объявляю своим, ибо я и есть искусство».
У «неизвестного художника» Эдуарда Зеньчика есть даже собственные заповеди. Смотрите видео!