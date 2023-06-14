«Выглядел подозрительно»: Фургон с наклейками DPD встревожил жителей Саку

Некоторое время назад жителей волости Саку и Кийли предупредили в группах Facebook о том, что по этим районам разъезжает подозрительный микроавтобус. Хотя на фургоне были логотипы DPD, внешность оказалась обманчивой.

«Показалось, что что-то не так. Я пошел посмотреть. Когда подошел ближе, выглядело очень подозрительно», - пишет в социальных сетях житель волости Саку. «Фургон с надписью DPD, все двери открыты, рядом трое мужчин (двое в черной одежде и один в красной флисовой куртке DPD и шапке DPD). Когда я подошел, все трое пришли в ярость».

На вопрос, чем занимается группа мужчин, нормального ответа не поступило. Позже выяснилось, что этот фургон даже не принадлежит DPD. Согласно э-услугам Департамента транспорта, номерной знак принадлежит автомобилю Peugeot 207. При проверке данных транспортного средства также имеется отметка о том, что машина исключена из регистра как транспортное средство, вывезенное из Эстонии.

«Очевидно, у мужчин были какие-то планы, и, чтобы попасть сюда, они замаскировались под курьеров», - подозревает местный житель.

Символика и некачественные наклейки