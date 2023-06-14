«Выглядел подозрительно»: Фургон с наклейками DPD встревожил жителей Саку

DPD подтверждает, что фургон, вызвавший подозрение у жителей волости Саку и Кийли, не принадлежит их компании, несмотря на логотипы DPD на транспортном средстве, пишет Elu24.
Некоторое время назад жителей волости Саку и Кийли предупредили в группах Facebook о том, что по этим районам разъезжает подозрительный микроавтобус. Хотя на фургоне были логотипы DPD, внешность оказалась обманчивой.
«Показалось, что что-то не так. Я пошел посмотреть. Когда подошел ближе, выглядело очень подозрительно», - пишет в социальных сетях житель волости Саку. «Фургон с надписью DPD, все двери открыты, рядом трое мужчин (двое в черной одежде и один в красной флисовой куртке DPD и шапке DPD). Когда я подошел, все трое пришли в ярость».
На вопрос, чем занимается группа мужчин, нормального ответа не поступило. Позже выяснилось, что этот фургон даже не принадлежит DPD. Согласно э-услугам Департамента транспорта, номерной знак принадлежит автомобилю Peugeot 207. При проверке данных транспортного средства также имеется отметка о том, что машина исключена из регистра как транспортное средство, вывезенное из Эстонии.
«Очевидно, у мужчин были какие-то планы, и, чтобы попасть сюда, они замаскировались под курьеров», - подозревает местный житель.
Символика и некачественные наклейки
Мехис Аан, руководитель отдела операций DPD, подтвердил редакции, что фургон с подозрительными номерными знаками не принадлежит DPD. «Вероятно, номер этого автомобиля теперь используется на белом фургоне, который вы видите на фотографиях. Логотипы DPD наклеены на указанный фургон, но их расположение (включая символы, сопровождающие марку DPD) на транспортном средстве не соответствует тому, как на самом деле маркируются фургоны DPD, и, судя по фотографиям, наклейки напечатаны некачественно. Понятно, что обычному человеку, к сожалению, трудно это заметить», - заявил Аан.
По словам Аана, предприятие также уведомило полицию, которая в настоящее время расследует дело. «Внутри компании мы также напомнили курьерам о важности подтверждения личности с помощью служебного удостоверения». Однако, по словам Аана, у них здесь немного возможностей. «К сожалению, мы не можем сделать больше, потому что мы не занимаемся преследованием и доверяем эстонской полиции поиск автомобиля с украденными или поддельными номерными знаками».
Угрозы безопасности общества нет
Энели Мехо, участковый полицейский волости Саку и Кийли, однако, призналась, что рада видеть, что все больше и больше людей наблюдают за тем, что происходит вокруг них, и немедленно сообщают в полицию о подозрительной деятельности. Об этом случае также известно полиции. «На прошлой неделе мы проверили все обстоятельства, и могу подтвердить, что угрозы безопасности населения нет», - сказала она.