«Ему было это предначертано»: отец погибшего от нападения акулы парня встретился с египетскими властями

23-летний россиянин погиб 8 июня в египетской Хургаде. Когда Владимир Попов отплыл на 30 метров от берега, на него напала тигровая акула. Парень звал на помощь, однако хищница быстро растерзала его. Очевидцем жуткой трагедии стал отец студента. Юрий Владимирович находился на берегу.

Сейчас мужчина является единственным из родных погибшего, кто в состоянии давать комментарии. Мать Владимира живет в подмосковной Балашихе. Узнав о гибели сына, она начала громко кричать. Соседи даже думали вызвать полицейских, пока не узнали о произошедшем, пишет Thevoicemag.ru

Юрий Попов до сих пор не может получить тело, которое находится в морге Хургады. Официальный представитель больницы заявил, что акула разодрала грудную клетку россиянина, а также проглотила части живота и рук. Он указал, что тело не будет передано его семье до тех пор, пока судебная медицина не завершит все процедуры, необходимые для расследования инцидента.

Делегация высокопоставленных египетских чиновников встретилась в Хургаде с отцом погибшего. Заместитель губернатора провинции Мухаммед Бандари выразил ему соболезнования. Власти заверили, что готовы оказать родным Владимира Попова любую необходимую помощь.

Замгубернатора сообщил, что специалисты провели проверку пляжей, чтобы убедиться в отсутствии акул. Представители службы защиты, заповедников и других организаций обследовали побережье Красного моря от Эль-Гуны на севере до района Макади на юге.

Юрий Попов поблагодарил чиновников за внимание и заботу в трудное для него время. Он указал, что не в первый раз посетил Хургаду. «Судьба моего сына трагична. Ему было это предначертано», - отметил он. Юрий Владимирович высказал мнение, что такая трагедия может произойти в любом месте.