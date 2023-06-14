НЕОЖИДАННО! ⟩ Оставьте лимон на ночь возле своей кровати и вы не поверите своим глазам

Согласно ароматерапии, лимон - это не просто фрукт, а магическое средство, которое может вызвать определенные физиологические реакции в организме. Если вы разместите нарезанный лимон рядом с кроватью перед сном, это поможет решить проблемы с дыханием, улучшить качество воздуха и сон.

Лимон богат антиоксидантами и имеет антибактериальные свойства. При вдыхании его запаха во время сна, облегчается дыхание, а также очищаются носовые ходы. Люди, страдающие от астмы, должны практиковать привычку класть лимон рядом с кроватью, так как это также помогает очистить воздушные пути.

Лимон улучшает качество воздуха. Он испускает мощный аромат, который делает воздух в комнате и вокруг кровати более приятным. Также запах лимона стимулирует выработку серотонина и помогает справиться с перепадами настроения. Еще считается, что при вдыхании во время сна лимона и других цитрусовых очищаются застойные явления в груди.