Разрежьте лимон на четвертинки, сверху посыпьте солью и оставьте возле кровати. Портал Limon.ee плохого не посоветует!
Согласно ароматерапии, лимон - это не просто фрукт, а магическое средство, которое может вызвать определенные физиологические реакции в организме. Если вы разместите нарезанный лимон рядом с кроватью перед сном, это поможет решить проблемы с дыханием, улучшить качество воздуха и сон.
Лимон богат антиоксидантами и имеет антибактериальные свойства. При вдыхании его запаха во время сна, облегчается дыхание, а также очищаются носовые ходы. Люди, страдающие от астмы, должны практиковать привычку класть лимон рядом с кроватью, так как это также помогает очистить воздушные пути.
Лимон улучшает качество воздуха. Он испускает мощный аромат, который делает воздух в комнате и вокруг кровати более приятным. Также запах лимона стимулирует выработку серотонина и помогает справиться с перепадами настроения. Еще считается, что при вдыхании во время сна лимона и других цитрусовых очищаются застойные явления в груди.
Комары и другие насекомые ненавидят запах лимона и других цитрусовых. Натрите кожу кожурой лимона или просто разместите ее возле подушки. Это поможет защитить вас от укусов насекомых.