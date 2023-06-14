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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Не знаю, как далеко я смогу пробраться!» Перекопанный центр Таллинна – головная боль и местных жителей, и туристов

Анналийза Кёсс
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Фото: Kermo Benrot / Postimees / Scanpix Baltics

«Ужасно, я в первый раз здесь! Не знаю, как далеко я смогу пробраться», - говорит туристка, которая отважно тащит из порта большой чемодан. Она явно обескуражена суматохой в центре Таллина.

Начавшееся в марте строительство трамвайной линии до порта Ванасадам нарушило работу всего центра Таллинна. Обещают, что к концу 2024 года будет построена новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 километра, цель которой - сделать поездки на различных видах общественного транспорта более комфортными. А пока и местным жителям, и туристам, придется терпеть дорожный хаос.

«Все еще немного сложно, приходится искать способ передвижения», - говорит молодая мать, живущая в центре города. «Поскольку мы живем прямо здесь, мы постепенно привыкаем к этому, но это не очень приятно», - признается она, краем глаза поглядывая на младенца, лепечущего в коляске.

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