«Ужасно, я в первый раз здесь! Не знаю, как далеко я смогу пробраться», - говорит туристка, которая отважно тащит из порта большой чемодан. Она явно обескуражена суматохой в центре Таллина.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Не знаю, как далеко я смогу пробраться!» Перекопанный центр Таллинна – головная боль и местных жителей, и туристов
Начавшееся в марте строительство трамвайной линии до порта Ванасадам нарушило работу всего центра Таллинна. Обещают, что к концу 2024 года будет построена новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 километра, цель которой - сделать поездки на различных видах общественного транспорта более комфортными. А пока и местным жителям, и туристам, придется терпеть дорожный хаос.