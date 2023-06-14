Актер из «Однажды в Америке» Трит Уильямс погиб в ДТП

На момент смерти Триту Уильямсу был 71 год. О подробностях его гибели рассказал журналистам агент Трита Барри Макферсон.

По его словам, на момент аварии Уильямс ехал на мотоцикле. «Он поворачивал, и его подрезала машина», - сказал Макферсон.

Представители экстренных служб заявили о том, что трагедия произошла около 17:00 накануне на трассе 30 Long Trail Auto возле населенного пункта Дорсет, штат Вермонт. Следователи считают, что водитель автомобиля при повороте не увидел байк Уильямса.

На место трагедии вызвали вертолет, чтобы доставить Уильямса в больницу Нью-Йорка, однако медики не смогли его спасти.