«Голову и руки нашли в желудке»: египетские власти не отдают тело разодранного акулой россиянина семье

Россиянин Владимир Попов купался на пляже Dream Beach, когда у побережья неожиданно появилась акула. В считанные секунды парень оказался пасти огромной хищницы. Кадры борьбы зафиксировали установленные по периметру пляжа камеры. Акула буквально разорвала его на глазах отдыхающих.

Как оказалось, Попову было 23 года. Он уроженец Архангельска. Он недавно приехал в Египет вместе с отцом. Родственники приобрели недвижимость в ЖК Хургады, где и решили провести летний досуг, ставший роковым. Сейчас решается вопрос о погребении, и семья столкнулась с серьезными проблемами. Выяснилось, что тело погибшего не отдают семье местные власти - дело в том, что экспертиза до сих пор не проведена, а опознать молодого человека не представляется возможным.

«Согласно данным, зарегистрированным Управлением здравоохранения в Красном море, тело прибыло в морг Хургадской больницы общего профиля отдельными частями, лицо имеет искаженные черты. Даже трудно опознать. И голова полностью разорвана», - говорят местные власти.

Отдавать тело родным нельзя, пока окончательная судебная экспертиза не будет проведена. А на это могут уйти недели. К слову, та самая акула была поймана через несколько часов после того, как растерзала Попова. Из ее брюха извлекли голову, грудь и две руки. Нижнюю часть туловища нашли в море вечером.

Сейчас местные власти собираются забальзамировать акулу, после чего она пополнит экспозицию Института морских наук в Хургаде.