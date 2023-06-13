Известный эстонский модельер сдает в аренду свою роскошную квартиру в Старом городе: кто ищет самый красивый дом в мире?

«Мне очень нравится переезжать! Я влюбился в эту квартиру за считанные минуты, но Старый город - все-таки не мое. Слишком привык к своей любимой улице Роозикрантси», - пишет Ярвсоо в Instagram.

Модельер рассказал порталу Elu24, что с точки зрения логистики хорошо иметь жилье и студию на одной улице, чтобы каждый раз, когда возникает творческий порыв, можно было сразу же отправиться на работу, чтобы воплотить его в жизнь.

«Переезд похож на большую уборку - ты просматриваешь вещи, которыми не пользовался ни разу за последний год, и можешь отдать их кому-то, кто может просто захотеть этот предмет мебели или комплект одежды. Весной мы провели большую уборку в другом доме, и детские кровати и одежду передали украинским семьям, которые приехали в Эстонию без чего-либо из-за войны. И мне действительно нравится создавать что-то новое, будь то мои работы или, например, новый дизайн интерьера», - говорит он, объясняя, почему ему так нравится переезжать.

За великолепную квартиру в Старом городе придется платить модельеру 950 евро в месяц. В квартире есть прихожая, кухня-столовая, гостиная, спальня и туалет с душевой. В гостиной есть балкон.