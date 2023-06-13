Принц Гарри в суде: «Я боялся, что меня выгонят из семьи, потому что мой отец – не Карл III»

Сын принцессы Дианы считал себя наследником Джеймса Хьюитта, а не будущего короля. В этой и других проблемах он сегодня обвиняет журналистов, пишет Стархит.
Принц Гарри снова судится с британскими таблоидами: на этот раз в фокус его внимания попало издание Mirror. Герцог Сассекский считает, что газета многие годы незаконно собирала и публиковала о нем информацию, из-за чего у принца возникли серьезные проблемы со здоровьем. Адвокат Гарри заявляет, что телефон его подзащитного был взломан, и на основе полученной информации в период с 1996 по 2011 год было опубликовано множество статей, рассказывающих о частной жизни принца.
На суде Гарри сообщил, что из-за публикаций в СМИ до 30 лет опасался, что его «изгонят из королевской семьи», потому что по слухам его биологическим отцом был майор Джеймс Хьюитт. По словам Гарри, эти домыслы «были обидными, подлыми и жестокими, очень разрушительными и очень реальными для него». Позднее принц понял, что принцесса Диана, его мать, познакомилась с майором гораздо позднее: «В то время я на самом деле не знал, что моя мать не встречалась с майором Хьюиттом до моего рождения. Об этом я узнал только примерно в 2014 году».
Принц обвинил прессу и в своих проблемах с алкоголем и запрещенными веществами, возникшими в подростковом возрасте. «Будучи подростком, и когда мне было немного за 20, я в конечном итоге почувствовал, что играю роль, отведенную мне во многих заголовках. Главным образом потому, что я думал, что, если они печатают эту чепуху обо мне и люди верят ей, я могу также «совершить преступление», - признался он.
Кроме того, герцог Сассекский заявил, что публикации, которые появлялись в газете после взлома его телефона, привели к тому, что он перестал доверять своему окружению: «Я чувствовал, что никому не могу доверять, и это было ужасно для меня, особенно в таком юном возрасте».
Адвокаты Гарри считают, что из-за публикации информации, которую получили представители прессы незаконным путем, Гарри расстался со своей подругой Челси Дэви. Сам принц рассказал, что в машине девушки было обнаружено устройство для слежки. Он считает, что девушка не выдержала чрезмерного внимания таблоидов и слежки, в итоге пара распалась.
«Челси сказала мне, что журналисты следили за ней на лекциях и обратно - она просила меня что-нибудь с этим сделать. Она была не уверена, готова ли к этому. Всю жизнь преследование? Что я мог сказать? Я полностью понимал ее стремление к свободе. Если бы у меня был выбор, я бы тоже не хотел этой жизни».
Кроме того, по мнению Гарри, благодаря взлому его телефона, в газеты просочились подробности его посещения стриптиз-клуба, ссор с подругой и их расставания. Одну из статей о разрыве его отношений с Челси Дэви принц назвал «по меньшей мере обидной».
На суде внук Елизаветы II критиковал британскую прессу, называя ее «материнской базой онлайн троллинга» и говорил, что издания «объединяются, чтобы защищать друг друга».
Герцог Сассекский стал первым высокопоставленным членом британской королевской семьи за 130 лет, который дал показания в суде. Источники, близкие к королевской семье, сообщают, что отец Гарри, король Карл III, «печален и сбит с толку» судебным процессом сына.