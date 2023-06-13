Принц Гарри в суде: «Я боялся, что меня выгонят из семьи, потому что мой отец – не Карл III»

Кроме того, герцог Сассекский заявил, что публикации, которые появлялись в газете после взлома его телефона, привели к тому, что он перестал доверять своему окружению: «Я чувствовал, что никому не могу доверять, и это было ужасно для меня, особенно в таком юном возрасте».

Адвокаты Гарри считают, что из-за публикации информации, которую получили представители прессы незаконным путем, Гарри расстался со своей подругой Челси Дэви. Сам принц рассказал, что в машине девушки было обнаружено устройство для слежки. Он считает, что девушка не выдержала чрезмерного внимания таблоидов и слежки, в итоге пара распалась.

«Челси сказала мне, что журналисты следили за ней на лекциях и обратно - она просила меня что-нибудь с этим сделать. Она была не уверена, готова ли к этому. Всю жизнь преследование? Что я мог сказать? Я полностью понимал ее стремление к свободе. Если бы у меня был выбор, я бы тоже не хотел этой жизни».

Кроме того, по мнению Гарри, благодаря взлому его телефона, в газеты просочились подробности его посещения стриптиз-клуба, ссор с подругой и их расставания. Одну из статей о разрыве его отношений с Челси Дэви принц назвал «по меньшей мере обидной».

На суде внук Елизаветы II критиковал британскую прессу, называя ее «материнской базой онлайн троллинга» и говорил, что издания «объединяются, чтобы защищать друг друга».