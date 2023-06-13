Вечная красотка: 58-летняя Элизабет Херли показала новые снимки в разных купальниках

«Семья, друзья и собаки – идеальные выходные», – написала она.

На фото Херли запечатлена со своим 21-летним сыном Дэмианом и питомцами. Для снимка с сыном актриса позировала в белом раздельном купальнике.

В свой день рождения, 10 июня, Херли показала фото в синем бикини.

«С днем рождения меня», – написала Херли.

Элизабет Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Ее голливудским дебютом стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.